Рахунки в ЄС і миттєві перекази. Британський фінтех Revolut оголосив про розширення послуг для українців

Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про розширення списку послуг для українських користувачів. Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook та у пресрелізі компанії. Відсьогодні мешканці України можуть відкрити європейський рахунок Revolut та отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві, безкоштовні перекази між користувачами застосунку.

Деталі

Компанія запровадила ідентифікацію користувачів через «Дію» для високого рівня безпеки під час реєстрації.

Revolut запускає в Україні спеціальну дебетову картку Clear Sky. Щоб її отримати потрібно перерахувати пожертву в розмірі не менше 5 фунтів стерлінгів (або еквівалент) Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Ця пожертва піду безпосередньо на необхідні послуги та підтримку тим, хто цього потребує, йдеться у повідомленні.

Revolut планує передати на благодійність від себе додаткові кошти, рівні сумі пожертв (до 200 000 фунтів стерлінгів). Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut – UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами.

Понад 700 000 українців на території Великої Британії та ЄЕЗ користуються послугами Revolut, зазначила компанія. З 2022 року понад €1 млрд було надіслано в Україну за допомогою Revolut – більшість коштів надходила з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Контекст

Revolut заснована Миколою Сторонським і Владом Яценком у 2015 році. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень.

У 2021-му Revolut став найдорожчим стартапом Великої Британії, і залучив $800 млн за оцінки $33 млрд. Той же рік став першим прибутковим для необанку – £26,3 млн.

У серпні 2024-го Revolut отримала торговельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволяє їй пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС. Того ж місяця компанія отримала оцінку в $45 млрд, що зробило її однією з найдорожчих фінтех-компаній Європи.

З 2022-го за допомогою Revolut в Україну переказано понад €1 млрд. Список найактивніших відправників очолили Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща й Нідерланди.

Всередині грудня минулого року компанія представила інтерфейс застосунку Revolut українською мовою. Наприкінці року фінтех запустив бета-версію застосунку в Україні, яка була доступна лише обмеженій кількості користувачів.

Серед доступних функцій бета-версії: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті. Також доступні три види карток: віртуальна, фізична та одноразова.

У грудні 2024-го у застосунку компанії з’явилась українська мова, а через кілька тижнів компанія представила бета-версію застосунку для обмеженої групи користувачів.