Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Рахунки в ЄС і миттєві перекази. Британський фінтех Revolut оголосив про розширення послуг для українців

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Рахунки в ЄС і миттєві перекази. Британський фінтех Revolut оголосив про розширення послуг для українців /Фото Revolut

Фото Revolut

Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про розширення списку послуг для українських користувачів. Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook та у пресрелізі компанії. Відсьогодні мешканці України можуть відкрити європейський рахунок Revolut та отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві, безкоштовні перекази між користувачами застосунку.

Деталі

  • Компанія запровадила ідентифікацію користувачів через «Дію» для високого рівня безпеки під час реєстрації.
  • Revolut запускає в Україні спеціальну дебетову картку Clear Sky. Щоб її отримати потрібно перерахувати пожертву в розмірі не менше 5 фунтів стерлінгів (або еквівалент) Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Ця пожертва піду безпосередньо на необхідні послуги та підтримку тим, хто цього потребує, йдеться у повідомленні.
  • Revolut планує передати на благодійність від себе додаткові кошти, рівні сумі пожертв (до 200 000 фунтів стерлінгів). Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut – UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами.
  • Понад 700 000 українців на території Великої Британії та ЄЕЗ користуються послугами Revolut, зазначила компанія. З 2022 року понад €1 млрд було надіслано в Україну за допомогою Revolut – більшість коштів надходила з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Контекст 

Revolut заснована Миколою Сторонським і Владом Яценком у 2015 році. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень. 

У 2021-му Revolut став найдорожчим стартапом Великої Британії, і залучив $800 млн за оцінки $33 млрд. Той же рік став першим прибутковим для необанку – £26,3 млн. 

У серпні 2024-го Revolut отримала торговельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволяє їй пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС. Того ж місяця компанія отримала оцінку в $45 млрд, що зробило її однією з найдорожчих фінтех-компаній Європи.

З 2022-го за допомогою Revolut в Україну переказано понад €1 млрд. Список найактивніших відправників очолили Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща й Нідерланди. 

Всередині грудня минулого року компанія представила інтерфейс застосунку Revolut українською мовою. Наприкінці року фінтех запустив бета-версію застосунку в Україні, яка була доступна лише обмеженій кількості користувачів. 

Серед доступних функцій бета-версії: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті. Також доступні три види карток: віртуальна, фізична та одноразова.

У грудні 2024-го у застосунку компанії з’явилась українська мова, а через кілька тижнів компанія представила бета-версію застосунку для обмеженої групи користувачів. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні