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mono, «Приват», 1хBIT и $5,1 млн в крипте. Миллионные сборы на лечение Назария Гусакова завершились скандалом. Forbes Ukraine изучил финансовую составляющую возможного мошенничества

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

7 хв читання

Назарій Гусаков, збори на monobank, фінмоніторинг, шахрайство /Коллаж Анастасия Савеленко

По словам Зеленского, для сбора средств Гусаков использовал по меньшей мере четыре финучреждения и много цифровых сервисов. Фото Коллаж Анастасия Савеленко

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Дело Назария Гусакова, собиравшего миллионы на лечение редкой болезни, уже расследует полиция по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Но ситуация подсветила более глубокую проблему – как такие суммы донатов могли проходить мимо финансового мониторинга и банков, и криптобирж (только через шесть криптокошельков Гусакова поступило транзакций на $5,1 млн). Вероятные махинации с сборами обнаружили пользователи соцсети Х, а сам Гусаков не смог предоставить отчеты. Как все было устроено? Forbes Ukraine исследовал финансовую сторону резонансной истории

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Скандал с большими суммами пожертвований на лечение львовянина Назария Гусакова, который мог использовать собранные деньги не по назначению, задал ряд вопросов финансовой системе. Он переводил большие суммы средств с банковских счетов и активно использовал криптовалютную инфраструктуру.

Дело дошло даже до президента Владимира Зеленского. После встречи с главой МВД Игорем Клименко 22 июня, он сообщил, что в возможном мошенничестве Гусакова сознательно или нет были задействованы по меньшей мере четыре финучреждения (вероятно, речь идет о банках) и ряд цифровых сервисов.

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