Дело Назария Гусакова, собиравшего миллионы на лечение редкой болезни, уже расследует полиция по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Но ситуация подсветила более глубокую проблему – как такие суммы донатов могли проходить мимо финансового мониторинга и банков, и криптобирж (только через шесть криптокошельков Гусакова поступило транзакций на $5,1 млн). Вероятные махинации с сборами обнаружили пользователи соцсети Х, а сам Гусаков не смог предоставить отчеты. Как все было устроено? Forbes Ukraine исследовал финансовую сторону резонансной истории

Скандал с большими суммами пожертвований на лечение львовянина Назария Гусакова, который мог использовать собранные деньги не по назначению, задал ряд вопросов финансовой системе. Он переводил большие суммы средств с банковских счетов и активно использовал криптовалютную инфраструктуру.

Дело дошло даже до президента Владимира Зеленского. После встречи с главой МВД Игорем Клименко 22 июня, он сообщил, что в возможном мошенничестве Гусакова сознательно или нет были задействованы по меньшей мере четыре финучреждения (вероятно, речь идет о банках) и ряд цифровых сервисов.