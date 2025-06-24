Справу Назарія Гусакова, який збирав мільйони на лікування рідкісної хвороби, уже розслідує поліція за статями про шахрайства і відмивання доходів. Але ситуація підсвітила глибшу проблему – як такі суми донатів могли проходити повз фінансовий моніторинг і банків, і криптобірж (тільки через шість криптогаманців Гусакова надійшло транзакцій на $5,1 млн). Імовірні махінації зі зборами виявили користувачі соцмережі Х, а сам Гусаков не зміг надати звіти. Як усе було влаштовано? Forbes Ukraine дослідив фінансову сторону резонансної історії.

Скандал з великими сумами пожертв на лікування львів‘янина Назарія Гусакова, який міг використовувати зібрані гроші не за призначенням, поставив низку питань до фінансової системи. Він переказував великі суми коштів з банківських рахунків й активно використовував криптовалютну інфраструктуру.

Справа дійшла навіть до президента Володимира Зеленського. Після зустрічі з очільником МВС Ігорем Клименком 22 червня, він повідомив, що у можливому шахрайстві Гусакова свідомо чи ні були залучені щонайменше чотири фінустанови (імовірно, ідеться про банки) та низка цифрових сервісів.