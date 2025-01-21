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«Натендерили» или заработали? Юрий Николов – о правилах работы проекта «Наші гроші», влиянии расследований на государственные тендеры и конфликте с Александром Соколовским из «Текстиль-Контакт»

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

6 хв читання

співзасновник медіапроєкту розслідувань «Наші гроші» Юрій Ніколов /обработано ы дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta

Соучредитель медиапроекта расследований «Наші гроші» Юрий Николов. Фото обработано ы дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta

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Как работает сайт «Наші гроші»? По какому принципу выбирает поводы для расследований? Почему не берет комментарии сторон публикации? Интервью соучредителя проекта Юрия Николова

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Статья сайта «Наші гроші» о закупке Государственным оператором тыла летней формы вызвала Facebook-резонанс.

Основатель группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский громко отреагировал на материал сайта «Наші гроші», который увидел признаки сговора в тендере на поставку формы для ВСУ.

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