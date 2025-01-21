«Натендерили» чи заробили? Юрій Ніколов – про правила роботи проєкту «Наші гроші», вплив розслідувань на державні тендери і конфлікт з Олександром Соколовським із «Текстиль-Контакт»

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Як працює сайт «Наші гроші»? За яким принципом обирає приводи для розслідувань? Чому не бере коментарі сторін публікації? Інтерв'ю співзасновника проєкту Юрія Ніколова
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Стаття сайту «Наші гроші» про закупівлю Державним оператором тилу літньої форми викликала Facebook-резонанс.
Засновник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський гучно відреагував на матеріал сайту «Наші гроші», який побачив ознаки змови в тендері на постачання форми для ЗСУ.
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