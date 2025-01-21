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«Натендерили» чи заробили? Юрій Ніколов – про правила роботи проєкту «Наші гроші», вплив розслідувань на державні тендери і конфлікт з Олександром Соколовським із «Текстиль-Контакт»

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

6 хв читання

співзасновник медіапроєкту розслідувань «Наші гроші» Юрій Ніколов /оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

Співзасновник медіапроєкту розслідувань «Наші гроші» Юрій Ніколов. Фото оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

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Як працює сайт «Наші гроші»? За яким принципом обирає приводи для розслідувань? Чому не бере коментарі сторін публікації? Інтерв'ю співзасновника проєкту Юрія Ніколова

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Стаття сайту «Наші гроші» про закупівлю Державним оператором тилу літньої форми викликала Facebook-резонанс. 

Засновник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський гучно відреагував на матеріал сайту «Наші гроші», який побачив ознаки змови в тендері на постачання форми для ЗСУ. 

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