Решение Нацбанка сохранить учетную ставку на уровне 15,5% вызвало оживленную дискуссию среди украинских экономистов в Facebook. Она стартовала из-за сообщения главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в котором он раскритиковал позицию регулятора. Forbes выбрал основные аргументы за и против такой политики Нацбанка.
Национальный банк Украины в пятый раз сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Регулятор объясняет свое решение тем, что инфляционные ожидания остаются высокими, а риски инфляции усилились. Речь идет о последствиях роста энергодефицита и очередном увеличении расходов правительства.
В НБУ отмечают, что потребительская инфляция снижается, но базовое ценовое давление остается устойчивым.
«Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым, в частности, из-за сохранения высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы», – отметил на брифинге 23 октября глава НБУ Андрей Пышный.
«Тот случай, когда решения и коммуникация НБУ не придают уверенности и комфорта, а побуждают нервничать и искать скрытые мотивы такой позиции», – отреагировал в Facebook глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. По его мнению, это сложно назвать data-driven monetary policy.
Под его сообщением разгорелась дискуссия между топовыми украинскими экономистами по поводу решения регулятора не снижать учетную ставку. Позиции разделились. Forbes выбрал ключевые реакции.
