Правление Национального банка решило не изменять учетную ставку, объявил на брифинге 23 октября глава НБУ Андрей Пышный. Ставка держится на уровне 15,5% с марта 2025 года. Также регулятор обновил прогнозы роста ВВП и инфляции в сторону ухудшения и улучшения соответственно.

Ключевые факты

Регулятор констатирует, что инфляция снижается, но фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а ожидания не показывают признаков улучшения. В сентябре показатель потребительской инфляции составил 11,9%. Такая тенденция продолжалась и в октябре, по оценкам НБУ,

«Хотя темпы роста потребительских цен замедлились с опережением июльского прогноза НБУ, это, прежде всего, обуславливалось расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям», – отметил Пышный.

Базовая инфляция снижалась более умеренным темпом – до 11% в сентябре, считают в Нацбанке. Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым, в частности из-за сохранения высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы.

Инфляция снизится до 9,2% в 2025-м, до 6,6% в 2026-м и до 5% в конце 2027-го, прогнозируют в регуляторе. Согласно июльскому прогнозу, Нацбанк ожидал темпы роста потребительских цен в 9,7% к концу 2025-го.

Ожидается частичное выравнивание ситуации на рынке труда, что приведет к более медленному росту реальных зарплат и уменьшит затраты для бизнеса, прогнозируют в регуляторе. Однако инфляция будет снижаться не так быстро из-за дополнительных расходов компаний в условиях энергодефицита и быстрого роста цен, устанавливаемых государством.

Финансовая помощь партнеров поступает в достаточном объеме для финансирования дефицита бюджета и поддержания адекватного уровня международных резервов. В августе–октябре получено более $13 млрд внешнего финансирования. До конца года ожидается еще около $15 млрд.

В третьем квартале экономика росла быстрее благодаря активной жатве, стабильному потреблению и лучшей ситуации с энергоснабжением. Но из-за энергодефицита, а также нехватки работников бизнес сталкивается с трудностями. Потому НБУ минимально ухудшил прогноз роста экономики на 2025 год до 1,9%. Июльская оценка была на уровне 2,1%.

В последующие годы экономика будет расти быстрее благодаря лучшим урожаям и инвестициям в восстановление и оборону, прогнозирует регулятор. Позитивно будут влиять и евроинтеграция Украины, а также стабилизация энергосектора и уменьшение миграции. ВВП в 2026-м вырастет на 2%, а в 2027-м – на 2,8%, по прогнозам НБУ.

Ставки по срочным гривневым депозитам и ОВГЗ оставались на том же уровне, но инфляционные ожидания населения ухудшились. Среди причин – сложная ситуация с безопасностью. Это сказалось на более низких темпах роста объемов срочных сбережений в гривне.

В то же время объемы гривневых кредитов бизнеса и населения росли высокими темпами: более 30% в годовом измерении. Также банки отмечают рост спроса бизнеса на кредиты в предыдущие месяцы и в следующем квартале, прогнозируют в НБУ.

Контекст

В сентябре регулятор в четвертый раз оставил ставку на уровне 15,5%. Тогда в НБУ констатировали замедление инфляции третий месяц подряд, хоть она и оставалась высокой. В августе показатель инфляции составил 13,2%.

Новые урожаи замедлили инфляцию сырых продуктов, а ослабление дисбалансов на рынке труда оказало положительное влияние на инфляцию услуг и непродовольственных товаров, рассказывали в НБУ в сентябре. «Ослабление дисбалансов на рынке труда отражается в сокращении разрыва между уровнем зарплат и ожиданиями соискателей работы, а также в росте предложения рабочей силы», – отметил Пышный на брифинге 11 сентября.

Накануне Forbes Ukraine провел опрос читателей об ожидаемом ими решении НБУ по учетной ставке 23 октября. Большинство читателей ответили, что не ожидают снижения учетной ставки: 62% респондентов в Telegram и 56% респондентов в LinkedIn.

От четверти (Telegram) до трети (LinkedIn) читателей допускали, что НБУ все же повысит учетную ставку.

Во время предварительного пересмотра учетной ставки в сентябре НБУ в четвертый раз принял решение сохранить ее уровень без изменений на отметке 15,5% годовых. В преддверии этого монетарного решения наши читатели также прогнозировали такое решение как наиболее вероятное течение событий.