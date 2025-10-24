Рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на рівні 15,5% викликало жваву дискусію серед українських економістів на теренах Facebook. Вона стартувала через допис голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, в якому він розкритикував позицію регулятора. Forbes обрав основні аргументи за та проти такої політики Нацбанку.

Національний банк України впʼяте зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор пояснює своє рішення тим, що інфляційні очікування залишаються високими, а ризики для інфляції посилилися. Йдеться про наслідки зростання енергодефіциту та чергове збільшення видатків уряду.

В НБУ зазначають, що споживча інфляція знижується, але базовий ціновий тиск залишається стійким.

«Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема, через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси», – зазначив на брифінгу 23 жовтня голова НБУ Андрій Пишний.

«Той випадок, коли рішення та комунікація НБУ не додають впевненості та комфорту, а спонукають нервуватися й шукати приховані мотиви такої позиції», – відреагував у Facebook голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. На його думку, це складно назвати data-driven monetary policy.

Під його дописом розгорілася дискусія між топовими українськими економістами стосовно рішення регулятора не знижувати облікову ставку. Позиції розділилися. Forbes обрав ключові реакції.