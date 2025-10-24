Рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на рівні 15,5% викликало жваву дискусію серед українських економістів на теренах Facebook. Вона стартувала через допис голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, в якому він розкритикував позицію регулятора. Forbes обрав основні аргументи за та проти такої політики Нацбанку.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Національний банк України впʼяте зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор пояснює своє рішення тим, що інфляційні очікування залишаються високими, а ризики для інфляції посилилися. Йдеться про наслідки зростання енергодефіциту та чергове збільшення видатків уряду.
В НБУ зазначають, що споживча інфляція знижується, але базовий ціновий тиск залишається стійким.
«Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема, через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси», – зазначив на брифінгу 23 жовтня голова НБУ Андрій Пишний.
«Той випадок, коли рішення та комунікація НБУ не додають впевненості та комфорту, а спонукають нервуватися й шукати приховані мотиви такої позиції», – відреагував у Facebook голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. На його думку, це складно назвати data-driven monetary policy.
Під його дописом розгорілася дискусія між топовими українськими економістами стосовно рішення регулятора не знижувати облікову ставку. Позиції розділилися. Forbes обрав ключові реакції.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.