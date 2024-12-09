Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Не более 100 000 грн в месяц. Forbes Ukraine узнал: банки планируют усилить ограничение переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФЛП. Подробности

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Банки, карткові перекази, НБУ /коллаж Анастасия Левицкая

Банки готовятся к ограничению карточных переводов для физлиц Фото коллаж Анастасия Левицкая

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:28

В ближайшую неделю семь крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов. Максимальная сумма в месяц – не более 100 000 грн, а для рискованных клиентов – вдвое меньше

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Крупные банки готовятся к ограничению карточных переводов для физлиц и количества счетов в одной валюте, говорится в тексте меморандума, который есть в распоряжении Forbes Ukraine.

Сходные ограничения для p2p переводов два месяца назад ввел Нацбанк. Отличие – вариант, предложенный банками, касается всех видов переводов, включая IBAN, и имеет более низкий лимит по операциям.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине