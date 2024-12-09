Не более 100 000 грн в месяц. Forbes Ukraine узнал: банки планируют усилить ограничение переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФЛП. Подробности

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В ближайшую неделю семь крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов. Максимальная сумма в месяц – не более 100 000 грн, а для рискованных клиентов – вдвое меньше
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Крупные банки готовятся к ограничению карточных переводов для физлиц и количества счетов в одной валюте, говорится в тексте меморандума, который есть в распоряжении Forbes Ukraine.
Сходные ограничения для p2p переводов два месяца назад ввел Нацбанк. Отличие – вариант, предложенный банками, касается всех видов переводов, включая IBAN, и имеет более низкий лимит по операциям.
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