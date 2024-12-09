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Не більш ніж 100 000 грн на місяць. Forbes Ukraine дізнався: банки планують посилити обмеження переказів з карти на карту та готують нові перевірки для ФОПів. Подробиці

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Банки, карткові перекази, НБУ /колаж Анастасія Левицька

Банки готуються до обмеження карткових переказів для фізосіб Фото колаж Анастасія Левицька

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У найближчий тиждень сім великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Максимальна сума на місяць – не більш ніж 100 000 грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів – вдвічі менше. З чим повʼязана новація та кого вона торкнеться?

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Великі банки готуються до поетапного обмеження карткових переказів для фізосіб та кількості рахунків в одній валюті, йдеться у тексті меморандуму, який є у розпорядженні Forbes Ukraine. 

Схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Нацбанк. Відмінність – варіант, запропонований банками, стосується всіх видів переказів, включно з IBAN, та має нижчий ліміт по операціях. 

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