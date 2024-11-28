Жизнь без «дропов». Переводы между физлицами сократились на 4,6 млрд грн за два месяца. Смог ли НБУ побороть «тень»

Два месяца назад Нацбанк ввел ограничения для карточных переводов для физлиц в 150 000 грн в месяц. Как это повлияло на рынок, коснулось ли волонтеров и почему стремительно растет популярность IBAN-переводов?

Почти два месяца действуют введенные Нацбанком ограничения для карточных переводов между физлицами на сумму более 150 000 грн в месяц. Так регулятор решил бороться с «дропами». Так называют клиентов банков, продающих свои персональные данные и позволяющих открывать счета на свое имя. Это дает возможность скрывать свои доходы от налоговой, финмониторинга и правоохранителей, проводить расчеты за нелегальные операции.

Объем таких операций – 200 млрд грн в год, оценивают в НБУ.