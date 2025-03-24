Не хватает 7 млрд грн. Минэкономики, НБУ и Фонд предпринимательства хотят изменить условия программы «5-7-9%» из-за долгов перед банками. Какие варианты?

Задолженность Фонда развития предпринимательства перед банками по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» составляет более 7 млрд грн. В прошлом году правительство уже корректировало условия программы, ограничив кредиты на пополнение оборотных средств более чем в 10 раз. Реально ли снизить задолженность госбюджета перед банками сейчас и как она возникла?

«Отстают с выплатами на 5–6 месяцев», – говорится в письменном ответе пресс-службы ПУМБ о долге государства по программе «5-7-9%». ПУМБ имеет третий по объему портфель кредитов среди банков – участников программы. Правительство возмещает банкам разницу в процентах за выданные под льготную ставку кредиты. По состоянию на середину марта долг по этим компенсациям составил 7,13 млрд грн.

На «5-7-9» приходится почти каждый третий гривневый кредит бизнеса, уточняет глава правления Фонда развития предпринимательства (ФРП) Андрей Гапон, отвечающий за программу. Текущий портфель программы составляет 135,5 млрд грн, что слишком много, считает он.