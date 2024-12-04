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Повышение налогов для ФЛП «задним числом» отменили. Какие еще изменения Верховная Рада внесла в «ресурсный» закон

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Верховная Рада отсрочила введение военного сбора для ФЛП до 1 января. Эта правка содержится в законопроекте №9319 о налогообложении резидентов «Дія.City» и их специалистов, который депутаты приняли 4 декабря. Об этом сообщили народные депутаты – глава профильного комитета Даниил Гетманцев и заместитель председателя Ярослав Железняк. Правку в закон внесли во избежание применения новых ставок с 1 октября 2024 года.

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Подробности

  • Законопроект №9319 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по стимулированию развития цифровой экономики в Украине» предлагает адаптировать правовой режим «Дія.City» к условиям военного положения.
  • Проект предусматривает уточнение правил для стартапов, получивших резидентство в «Дія.City», выравнивание прав для гиг-специалистов и военнослужащих, а также усиление критериев для резидентов «Дія.City» в период военного положения и после его завершения.

Что исправили в «налоговом» законе:

  • упразднили налогообложение «задним числом» (с 1 октября);
  • для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года;
  • для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, осуществленных в декабре 2024 года);
  • предусмотрено предоставление льгот по военному сбору для ФЛП на временно оккупированных территориях, ФЛП военнослужащих, ФЛП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом;
  • отмена военного сбора для е-резидентов;
  • возможность зачисления уплаченного ФЛП военного сбора в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

Эти изменения будут применяться со дня вступления в силу «ресурсного» Закона, то есть с 1 декабря 2024 года, отметил Гетманцев.

Контекст

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов для финансирования армии. 4 октября комитет рекомендовал принять его во втором чтении, несмотря на заключение Главного юридического управления о неконституционности отдельных положений. 10 октября документ был принят в целом, но депутаты отказались от повышения военного сбора для физических лиц, ФЛП и военнослужащих, оставив ставку на уровне 1,5%.

Несмотря на срочный статус законопроекта, президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал его, что превышает конституционно определенный срок почти в три раза. Причины задержки остаются непонятными: источники в правительстве и парламенте называют разные факторы, однако большинство из них считают затягивание процесса неожиданным.

При этом эффективность законопроекта значительно снизилась. Сначала планировалось, что в бюджет поступит 125 млрд грн в 2024 году и 340 млрд грн в 2025 году, но финальная версия уменьшила эти цифры до 23 млрд грн и 140 млрд грн соответственно.

27 ноября комитет Верховной Рады поддержал отмену нормы о повышении налогов для ФЛП «задним числом». 28 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Рада планирует внести изменения в закон, чтобы избежать применения новых ставок с 1 октября 2024 года.

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