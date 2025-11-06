Після пʼяти років на посаді Сергій Наумов залишає місце голови правління Ощадбанку. Наступник – Юрій Каціон, який був його заступником. Як проходив конкурс та як за правління Наумова змінився держбанк?

Наглядова рада державного Ощадбанку обрала нового голову правління, повідомила пресслужба 5 листопада. Ним став заступник голови з корпоративного бізнесу «Ощаду» Юрій Каціон, 47. Призначення відбудеться після схвалення кандидатури Національним банком.

Конкурс тривав із серпня, його організовувала міжнародна компанія Korn Ferry, що спеціалізується на пошуку топменеджерів. «Для нас головне, що конкурс був повністю під контролем наглядової ради, вони мають відповідальність і приймають рішення», – каже співрозмовник у НБУ, який спілкувався на правах анонімності через відсутність повноважень надавати офіційні коментарі від імені регулятора.