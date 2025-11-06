Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

CEO «Ощаду» Сергія Наумова замінить його заступник Юрій Каціон. Що про нього відомо та як змінився банк за пʼять років?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Новий голова правління Ощадбанку Юрій Каціон /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Юрій Каціон замінить голову правління Ощадбанку Сергія Наумова Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:16 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:16

Після пʼяти років на посаді Сергій Наумов залишає місце голови правління Ощадбанку. Наступник – Юрій Каціон, який був його заступником. Як проходив конкурс та як за правління Наумова змінився держбанк?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Наглядова рада державного Ощадбанку обрала нового голову правління, повідомила пресслужба 5 листопада. Ним став заступник голови з корпоративного бізнесу «Ощаду» Юрій Каціон, 47. Призначення відбудеться після схвалення кандидатури Національним банком.

Конкурс тривав із серпня, його організовувала міжнародна компанія Korn Ferry, що спеціалізується на пошуку топменеджерів. «Для нас головне, що конкурс був повністю під контролем наглядової ради, вони мають відповідальність і приймають рішення», – каже співрозмовник у НБУ, який спілкувався на правах анонімності через відсутність повноважень надавати офіційні коментарі від імені регулятора.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні