ОВГЗ вместо доллара и депозитов. Где покупать государственные облигации и как на них заработать. Детальный гайд от Forbes Ukraine

ОВГЗ остаются наиболее привлекательным инструментом для инвестиций, опередив валюту и депозиты. Forbes Ukraine посчитал их доходность и сравнил с другими инструментами.

За десять с половиной месяцев 2024 года частные инвесторы увеличили инвестиции в ОВГЗ на 19 млрд грн. Популярность инвестиций в ОВГЗ может возрасти из-за повышения военного сбора – за соответствующий закон Рада проголосовала в октябре. С дохода по депозитам нужно платить налоги, в то время как с дохода от ОВГЗ – нет.

Президент еще не подписал документ, но три собеседника в Кабмине и Раде говорят, что это произойдет «в ближайшее время».