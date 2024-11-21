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ОВГЗ вместо доллара и депозитов. Где покупать государственные облигации и как на них заработать. Детальный гайд от Forbes Ukraine

Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

ОВДП, депозити, долар. Як на них заробити?

Инвестиции в ОВГЗ растут. Иллюстрация Анастасии Решетник для Forbes Ukraine

ОВГЗ остаются наиболее привлекательным инструментом для инвестиций, опередив валюту и депозиты. Forbes Ukraine посчитал их доходность и сравнил с другими инструментами.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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За десять с половиной месяцев 2024 года частные инвесторы увеличили инвестиции в ОВГЗ на 19 млрд грн. Популярность инвестиций в ОВГЗ может возрасти из-за повышения военного сбора – за соответствующий закон Рада проголосовала в октябре. С дохода по депозитам нужно платить налоги, в то время как с дохода от ОВГЗ – нет.

Президент еще не подписал документ, но три собеседника в Кабмине и Раде говорят, что это произойдет «в ближайшее время».

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