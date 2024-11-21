ОВДП замість долара та депозитів. Де купувати державні облігації та як на них заробити. Детальний гайд від Forbes Ukraine

ОВДП залишаються найпривабливішим інструментом для інвестицій, випередивши валюту та депозити. Forbes Ukraine порахував їхню дохідність та порівняв з іншими інструментами.
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За десять з половиною місяців 2024 року приватні інвестори збільшили інвестиції в ОВДП на 19 млрд грн. Популярність інвестицій в ОВДП може зрости через підвищення військового збору – за відповідний закон Рада проголосувала у жовтні. З доходу за депозитами потрібно сплачувати податки, тоді як з доходу від ОВДП – ні.
Президент ще не підписав документ, але три співрозмовники у Кабміні та Раді кажуть, що це станеться «найближчим часом».
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