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ОВДП замість долара та депозитів. Де купувати державні облігації та як на них заробити. Детальний гайд від Forbes Ukraine

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

ОВДП, депозити, долар. Як на них заробити?

Інвестиції в ОВДП зростають. Ілюстрація Анастасії Решетнік для Forbes Ukraine

ОВДП залишаються найпривабливішим інструментом для інвестицій, випередивши валюту та депозити. Forbes Ukraine порахував їхню дохідність та порівняв з іншими інструментами.

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За десять з половиною місяців 2024 року приватні інвестори збільшили інвестиції в ОВДП на 19 млрд грн. Популярність інвестицій в ОВДП може зрости через підвищення військового збору – за відповідний закон Рада проголосувала у жовтні. З доходу за депозитами потрібно сплачувати податки, тоді як з доходу від ОВДП – ні. 

Президент ще не підписав документ, але три співрозмовники у Кабміні та Раді кажуть, що це станеться «найближчим часом».  

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