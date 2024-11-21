ОВДП замість долара та депозитів. Де купувати державні облігації та як на них заробити. Детальний гайд від Forbes Ukraine

За десять з половиною місяців 2024 року приватні інвестори збільшили інвестиції в ОВДП на 19 млрд грн. Популярність інвестицій в ОВДП може зрости через підвищення військового збору – за відповідний закон Рада проголосувала у жовтні. З доходу за депозитами потрібно сплачувати податки, тоді як з доходу від ОВДП – ні.

Президент ще не підписав документ, але три співрозмовники у Кабміні та Раді кажуть, що це станеться «найближчим часом».