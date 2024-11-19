Скромные расходы, рисковая тысяча Зеленского и неподписанный налоговый законопроект. Пять вопросов к бюджету на 2025 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на следующий год. Forbes Ukraine собрал пять потенциальных проблем, которые могут нарушить фискальный баланс, заложенный авторами документа

Парламент 19 ноября принял государственный бюджет на 2025 год. Принять документ депутатам удалось быстро – голосование длилось около полутора часов.

Традиционно самой большой статьей расходов стал сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024-го. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн. Плановый дефицит – 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП.

На программы для бизнеса правительство заложило более 22 млрд грн, в том числе 18 млрд грн – на кредитную программу «5-7-9».

«Этот бюджет реальный, мы не обещаем невозможного», – сказала во время представления документа в Раде глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. С этим утверждением соглашается и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. «Бюджет без завышенного оптимизма, исходим из тех источников финансирования, которые у нас есть», – говорит он.

Действительно ли это так? Forbes Ukraine собрал пять проблемных вопросов к бюджету на 2025 год.