Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Скромные расходы, рисковая тысяча Зеленского и неподписанный налоговый законопроект. Пять вопросов к бюджету на 2025 год

Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Скромные расходы, рисковая тысяча Зеленского и неподписанный налоговый законопроект. Пять вопросов к бюджету на 2025 год /Коллаж Анна Наконечная

Коллаж Анна Наконечная

Верховная Рада приняла государственный бюджет на следующий год. Forbes Ukraine собрал пять потенциальных проблем, которые могут нарушить фискальный баланс, заложенный авторами документа

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Парламент 19 ноября принял государственный бюджет на 2025 год. Принять документ депутатам удалось быстро – голосование длилось около полутора часов.

Традиционно самой большой статьей расходов стал сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024-го. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн. Плановый дефицит – 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП.

На программы для бизнеса правительство заложило более 22 млрд грн, в том числе 18 млрд грн – на кредитную программу «5-7-9».

«Этот бюджет реальный, мы не обещаем невозможного», – сказала во время представления документа в Раде глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. С этим утверждением соглашается и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. «Бюджет без завышенного оптимизма, исходим из тех источников финансирования, которые у нас есть», – говорит он.

Действительно ли это так? Forbes Ukraine собрал пять проблемных вопросов к бюджету на 2025 год.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине