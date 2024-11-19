Скромные расходы, рисковая тысяча Зеленского и неподписанный налоговый законопроект. Пять вопросов к бюджету на 2025 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на следующий год. Forbes Ukraine собрал пять потенциальных проблем, которые могут нарушить фискальный баланс, заложенный авторами документа
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Парламент 19 ноября принял государственный бюджет на 2025 год. Принять документ депутатам удалось быстро – голосование длилось около полутора часов.
Традиционно самой большой статьей расходов стал сектор безопасности и обороны – 2,2 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024-го. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, а доходы – 2,05 трлн грн. Плановый дефицит – 1,6 трлн грн, или 19,4% ВВП.
На программы для бизнеса правительство заложило более 22 млрд грн, в том числе 18 млрд грн – на кредитную программу «5-7-9».
«Этот бюджет реальный, мы не обещаем невозможного», – сказала во время представления документа в Раде глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. С этим утверждением соглашается и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. «Бюджет без завышенного оптимизма, исходим из тех источников финансирования, которые у нас есть», – говорит он.
Действительно ли это так? Forbes Ukraine собрал пять проблемных вопросов к бюджету на 2025 год.
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