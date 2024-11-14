Дональд Трамп назначил бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами демонтировать правительственную бюрократию в США. Почему в Украине у них ничего бы не получилось?

Демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточное регулирование, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства в США. Такие задачи стоят перед миллиардером Илоном Маском и предпринимателем Вивеком Рамасвами во главе новосозданного Департамента эффективности правительства при администрации Дональда Трампа. Возможно ли что-либо подобное в Украине? Президент KSE Тимофей Милованов считает, что в Украине они не смогли бы одолеть государственную машину. И обосновывает свое мнение восемью причинами

Новоизбранный президент США Дональд Трамп придумал, куда назначить бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами, активно поддерживавших его в президентской кампании. Маск и Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства (DOGE) в новой администрации Трампа. Задача этого ведомства – помочь избавиться от бюрократической чрезмерности, сократить регулирование, урезать лишние расходы и реструктуризировать федеральные ведомства.

Их конкретная цель – достичь сокращения федерального бюджета на $2 трлн до 4 июля 2026 года. Среди возможных амбициозных мер, рассматриваемых Маском и Рамасвами, – закрыть Министерство образования, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США (IRS). Возможна ли подобная революция государственного аппарата в Украине?

Восемь ключевых причин, почему даже Илон Маск и Вивек Рамасвами потерпели бы неудачу в попытке реформировать украинскую государственную систему.

Низкая мотивация и низкие зарплаты госслужащих

В условиях низкой мотивации и недостаточного размера зарплаты, далекого от рыночного, любые попытки давления на чиновников могут лишь привести к увольнениям. А в условиях и без того ограниченного кадрового ресурса на государственной службе это означает паралич системы.

Проблема усугубляется общественным сопротивлением к повышению зарплат чиновникам. Это мешает создать привлекательные условия для профессионалов.

Время играет не на руку

Пришлось бы построить всю инфраструктуру изменений с нуля, что требует нескольких лет. Но времени у Украины нет. Пока они запустят одни изменения, политические приоритеты могут измениться, что заставит их двигаться в другом направлении, а затем снова возвращаться назад.

Низкая компетенция и культура, не ориентированная на результат

Многие украинские чиновники не имеют достаточной подготовки и не способны быстро адаптироваться к современным управленческим инструментам. В государственном аппарате не хватает профессионализма и фокуса на достижение конкретных результатов.

Есть исключения – новые министерства, созданные с нуля, но они нуждаются в лидерах и управленческих командах, которых почти нет. Даже лучшие инновационные решения становятся напрасными, когда некому их реализовывать.

Культура, при которой инициатива наказуема

Инициативу часто воспринимают как угрозу или потенциальный источник проблем. Чиновники избегают брать на себя ответственность, поскольку любая ошибка может привести к наказанию.

Это приводит к культуре страха перед любыми переменами или новшествами.

Коррупция на всех уровнях

Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией. В 2023 году страна поднялась на 104-е место со 180-го в Индексе восприятия коррупции, получив 36 баллов из 100 возможных. Это один из лучших результатов в мире.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили ряд громких подозрений топ-чиновникам, в частности экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву и экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Однако на среднем и более низком уровнях коррупция все еще распространена. Государственные предприятия остаются непрозрачными, таможенная служба нуждается в реформах, а правоохранительные органы и судебная система вызывают многочисленные нарекания бизнеса из-за коррупции и политического влияния.

Геополитическое давление

Украина идет в ЕС, где существуют четкие директивы и требования по реформам. Мы должны адаптировать свою систему к стандартам Европейского союза. Это означает, что реформы должны быть гармонизированы с европейскими правилами.

Любые радикальные изменения в стиле Маска или Рамасвами могут противоречить этим обязательствам и нашему курсу интеграции в ЕС, поэтому они просто не будут приняты.

Недоверие граждан

В отличие от США, где Маска и Рамасвами поддерживают часть избирателей Трампа, в Украине такого мандата нет. Для большинства украинцев реформы в стиле сокращения правительства и радикального снижения расходов воспринимаются с подозрением. Когда люди поймут, что это означает подлинное сокращение государственных услуг и социальных программ, а не просто привлекательные лозунги на бумаге, поддержка может резко снизиться.

Гражданский скепсис и страх потерять социальные гарантии остаются большими барьерами.

Саботаж и инерция системы

После нескольких революций и продолжительных военных конфликтов украинская бюрократическая система научилась защищать себя – непрозрачно, но достаточно эффективно. Она владеет инструментами сопротивления любым радикальным изменениям и имеет встроенные механизмы самосохранения.

Чтобы преодолеть это инерционное сопротивление, нужна политическая воля, которая возникает на уровне общественного запроса, а не навязывается сверху.