Фінансовий блекаут від Трампа. США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Хто постраждав? Спойлер – ВПО, енергетика, МСБ, журналісти та Мінцифри

Український офіс USAID зупинив фінансування усіх проєктів в Україні. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток.

У перший день на посаді президента 20 січня Дональд Трамп підписав десятки виконавчих указів, серед яких – указ «Переоцінка та реорганізація зовнішньої допомоги». Він передбачає 90-денну перерву в наданні іноземних програм сприяння розвитку для оцінки їхньої ефективності та відповідності зовнішній політиці США. Вже в п’ятницю, 24 січня, новопризначений держсекретар Марко Рубіо на виконання указу Трампа розіслав розпорядження всім дипломатичним і консульським установам призупинити надання допомоги на 90 днів, повідомило Politico.

Розпорядження Рубіо не стосується військової допомоги, запевнив президент Володимир Зеленський. Але під дію його розпорядження потрапили програми USAID в Україні. Це виглядає як спроба виконати передвиборчі обіцянки скоротити федеральні витрати, які робили як Трамп, так і очільник DOGE бізнесмен Ілон Маск, каже Даг Клейн, політичний аналітик Razom for Ukraine та позаштатний аналітик Atlantic Council.

Іноземна допомога завжди була легкою мішенню в американській політиці для фіскальних консерваторів, пояснює Клейн. Вони просто говорять: навіщо витрачати гроші на допомогу в інших країнах, якщо їх треба витрачати у себе вдома. Бюджет USAID минулого року становив понад $30 млрд

«Зовнішні програми розвитку – це дуже мала частка бюджету США, але хороша теза для політиків, – додає він. – Спроба показати виборцям MAGA, що Трамп ставить Америку на перше місце».