Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Фінансовий блекаут від Трампа. США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Хто постраждав? Спойлер – ВПО, енергетика, МСБ, журналісти та Мінцифри

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

6 хв читання

USAID, допомога Україні /Getty Images

Логотип USAID - Агентства США з міжнародного розвитку. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

11:48 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 11:48

Український офіс USAID зупинив фінансування усіх проєктів в Україні. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток.

У перший день на посаді президента 20 січня Дональд Трамп підписав десятки виконавчих указів, серед яких – указ «Переоцінка та реорганізація зовнішньої допомоги». Він передбачає 90-денну перерву в наданні іноземних програм сприяння розвитку для оцінки їхньої ефективності та відповідності зовнішній політиці США. Вже в п’ятницю, 24 січня, новопризначений держсекретар Марко Рубіо на виконання указу Трампа розіслав розпорядження всім дипломатичним і консульським установам призупинити надання допомоги на 90 днів, повідомило Politico.

Розпорядження Рубіо не стосується військової допомоги, запевнив президент Володимир Зеленський. Але під дію його розпорядження потрапили програми USAID в Україні. Це виглядає як спроба виконати передвиборчі обіцянки скоротити федеральні витрати, які робили як Трамп, так і очільник DOGE бізнесмен Ілон Маск, каже Даг Клейн, політичний аналітик Razom for Ukraine та позаштатний аналітик Atlantic Council.

Іноземна допомога завжди була легкою мішенню в американській політиці для фіскальних консерваторів, пояснює Клейн. Вони просто говорять: навіщо витрачати гроші на допомогу в інших країнах, якщо їх треба витрачати у себе вдома. Бюджет USAID минулого року становив понад $30 млрд

«Зовнішні програми розвитку – це дуже мала частка бюджету США, але хороша теза для політиків, – додає він. – Спроба показати виборцям MAGA, що Трамп ставить Америку на перше місце».

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні