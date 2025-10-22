Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Правки более чем на 7 трлн грн. Рада поддержала в первом чтении бюджет на 2026 год. Что изменилось?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Бюджет, Рада, гроші /Getty Images

Рада поддержала в первом чтении бюджет на 2026 год. Что изменилось? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:12

Рада поддержала бюджет на следующий год в первом чтении. На этот раз в документ подали рекордное количество правок – более 3300. Часть из них бюджетный комитет поддержал, в основном речь идет об увеличении социальных расходов и программ для бизнеса. Какие правки приняли депутаты и какие изменения возможны ко второму чтению?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Депутаты приняли за основу законопроект бюджета на 2026 год. Как и в последние четыре года войны, главная часть бюджетных расходов в 2026-м направлена ​​на оборону – примерно 2,8 трлн грн.

В следующем году депутаты планируют увеличить и часть социальных расходов, в том числе поднять заработные платы педагогам в два этапа в целом на 50%. А вот заработная плата для работников Бюро экономической безопасности (БЭБ), вероятно, останется без изменений.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні