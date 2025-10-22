Рада поддержала бюджет на следующий год в первом чтении. На этот раз в документ подали рекордное количество правок – более 3300. Часть из них бюджетный комитет поддержал, в основном речь идет об увеличении социальных расходов и программ для бизнеса. Какие правки приняли депутаты и какие изменения возможны ко второму чтению?

Депутаты приняли за основу законопроект бюджета на 2026 год. Как и в последние четыре года войны, главная часть бюджетных расходов в 2026-м направлена ​​на оборону – примерно 2,8 трлн грн.

В следующем году депутаты планируют увеличить и часть социальных расходов, в том числе поднять заработные платы педагогам в два этапа в целом на 50%. А вот заработная плата для работников Бюро экономической безопасности (БЭБ), вероятно, останется без изменений.