Несмотря на турбулентность на крипторынке после заявлений Дональда Трампа, финансисты не советуют частным инвесторам выходить с рынка. До 10% криптоактивов в портфеле – нормальная практика. Как инвестировать безопасно? Какой горизонт планирования закладывать и можно ли защититься от рисков дальнейших обвалов? Об этом Forbes Ukraine расспросил криптоэкспертов и финансовых планеров
Аналитическая платформа рынка криптовалют Coinglass оценила обвал криптовалютного рынка 11-12 октября в рекордные $19 млрд.
Bitcoin упал на 15%, Ethereum – на 20%. Впрочем, обвал затронул именно трейдинг. Обычной спотовой торговли, когда криптоактивы покупают для инвестирования, а не спекуляций на изменении цен, это не касалось, объясняет специалист по блокчейн-технологиям Института прикладных систем управления НАНУ, основатель компании CryptoSHO и консультант инвесторов комьюнити Inveshub Илья Мартыненко.
