Несмотря на турбулентность на крипторынке после заявлений Дональда Трампа, финансисты не советуют частным инвесторам выходить с рынка. До 10% криптоактивов в портфеле – нормальная практика. Как инвестировать безопасно? Какой горизонт планирования закладывать и можно ли защититься от рисков дальнейших обвалов? Об этом Forbes Ukraine расспросил криптоэкспертов и финансовых планеров