Заявления Трампа о Китае обрушили рынок криптовалют. Что делать инвесторам? Семь вопросов о будущем Bitcoin, Ethereum и другой крипте к директору по инвестициям в Capital Times

После неожиданного заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на импорт из Китая 11 октября рынок криптовалют претерпел стремительное падение. Bitcoin упал на 15%, Ethereum на 20%, рыночная капитализация крипторынка активов сократилась почти на $660 млрд. Как это политическое событие повлияло на финансовые рынки и можно ли считать его основной причиной коррекции криптовалют?

10–11 октября крипторынок пережил одно из самых крупных падений в истории после заявления Трампа по поводу пошлин на импорт из Китая. В то время, как фондовые рынки не испытали значительных колебаний, криптовалюты резко упали из-за отсутствия ликвидности на криптобиржах.

За первые сутки принудительно закрыто позиций на сумму свыше $19 млрд. Bitcoin в данный момент упал с более чем $125 000 до $105 000, а Ethereum обвалился до $3500.

