Попри турбулентність на крипторинку після заяв Дональда Трампа, фінансисти не радять приватним інвесторам виходити з ринку. До 10% криптоактивів у портфелі – нормальна практика. Як інвестувати безпечно? Який горизонт планування закладати та чи можливо захиститися від ризиків подальших обвалів? Про це Forbes Ukraine розпитав криптоекспертів і фінансових планерів
Аналітична платформа ринку криптовалют Coinglass оцінила обвал криптовалютного ринку 11-12 жовтня в рекордні $19 млрд.
Bitcoin впав на 15%, Ethereum – на 20%. Втім, обвал торкнувся саме трейдингу. Звичайної спотової торгівлі, коли криптоактиви купують для інвестування, а не спекуляцій на зміні цін, це не стосувалося, пояснює фахівець із блокчейн-технологій Інституту прикладних систем управління НАНУ, засновник компанії CryptoSHO та консультант інвесторів комʼюніті Inveshub Ілля Мартиненко.
