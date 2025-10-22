Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Просто люди нетерплячі». Три стратегії та пʼять порад, як безпечно інвестувати у крипту. Які наслідки останнього обвалу? Яку частку вкласти? Bitcoin, Ethereum чи може Cardano?

Анна Родічкіна /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анна Родічкіна
Forbes

5 хв читання

«Просто люди нетерплячі». Три стратегії та пʼять порад, як безпечно інвестувати у крипту. Які наслідки останнього обвалу? Яку частку вкласти? Bitcoin, Ethereum чи може Cardano? /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:14 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:14

Попри турбулентність на крипторинку після заяв Дональда Трампа, фінансисти не радять приватним інвесторам виходити з ринку. До 10% криптоактивів у портфелі – нормальна практика. Як інвестувати безпечно? Який горизонт планування закладати та чи можливо захиститися від ризиків подальших обвалів? Про це Forbes Ukraine розпитав криптоекспертів і фінансових планерів

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Аналітична платформа ринку криптовалют Coinglass оцінила обвал криптовалютного ринку 11-12 жовтня в рекордні $19 млрд.

Bitcoin впав на 15%, Ethereum – на 20%. Втім, обвал торкнувся саме трейдингу. Звичайної спотової торгівлі, коли криптоактиви купують для інвестування, а не спекуляцій на зміні цін, це не стосувалося, пояснює фахівець із блокчейн-технологій Інституту прикладних систем управління НАНУ, засновник компанії CryptoSHO та консультант інвесторів комʼюніті Inveshub Ілля Мартиненко.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні