Попри турбулентність на крипторинку після заяв Дональда Трампа, фінансисти не радять приватним інвесторам виходити з ринку. До 10% криптоактивів у портфелі – нормальна практика. Як інвестувати безпечно? Який горизонт планування закладати та чи можливо захиститися від ризиків подальших обвалів? Про це Forbes Ukraine розпитав криптоекспертів і фінансових планерів