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«Нападение на одного равно нападению на всех». За год существования объединение предпринимателей «Манифест 42» не смогло избавить бизнес от давления силовиков. Что оно будет делать дальше?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

7 хв читання

Маніфест 42, тиск силовиків /ілюстрація Forbes Ukraine

Как ответ на давление силовиков, летом прошлого года 42 предпринимателя объединились в движение «Манифест 42». Фото ілюстрація Forbes Ukraine

В июне 2023 года украинские предприниматели создали общественное движение «Манифест 42». Его цель – остановить давление правоохранителей на бизнес. Почему за первый год это сделать не удалось?

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Весной 2023 г. у украинских предпринимателей кроме полномасштабной войны появилась еще одна общая проблема – давление со стороны правоохранительных органов. «На общих встречах все мерялись количеством уголовных производств», – вспоминает глава Федерации работодателей Дмитрий Олейник. Например, у группы компаний бизнесмена Игоря Тынного примерно 30 уголовных производств.

Как ответ на давление силовиков, летом прошлого года 42 предпринимателя объединились в движение «Манифест 42». У проекта амбициозная миссия – изменить отношение правоохранительных органов к бизнесу. Также учредители «Манифеста» заявили и более предметные цели: изменения в Уголовный процессуальный кодекс (КПК), Гражданский кодекс, реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ), запуск реестра недобросовестных судей и правоохранителей, а также создание быстрого механизма реагирования на неправомерные действия силовиков.

За 15 месяцев существования этого общественного движения удалось реализовать менее половины. «Ключевая проблема – давление правоохранителей на бизнес – пока не решена», – говорит заместитель главы правления «Манифеста 42» Сергей Сыроватка.

Что бизнесу удалось изменить и над чем еще следует поработать

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