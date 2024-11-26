«Напад на одного дорівнює нападу на всіх». За рік існування об'єднання підприємців «Маніфест 42» не змогло позбавити бізнес від тиску силовиків. Що воно буде робити далі?

У червні 2023-го українські підприємці створили громадський рух «Маніфест 42». Його мета – зупинити тиск правоохоронців на бізнес. Чому за перший рік зробити це не вдалося?

Навесні 2023 року в українських підприємців, окрім повномасштабної війни, зʼявилася ще одна спільна проблема – тиск із боку правоохоронних органів. «На загальних зустрічах усі мірялися кількістю кримінальних проваджень», – згадує голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник. Наприклад, у групи компаній бізнесмена Ігоря Тинного приблизно 30 кримінальних проваджень.

Як відповідь на тиск силовиків, улітку минулого року 42 підприємці обʼєдналися в рух «Маніфест 42». У проєкту амбітна місія – змінити ставлення правоохоронних органів до бізнесу. Також засновники «Маніфесту» заявили й більш предметні цілі: зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК), Цивільного кодексу, реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ), запуск реєстру недоброчесних суддів та правоохоронців, а також створення швидкого механізму реагування на неправомірні дії силовиків.

За 15 місяців існування цього громадського руху вдалося реалізувати менше половини. «Ключову проблему – тиск правоохоронців на бізнес – наразі не розв’язано», – каже заступник голови правління «Маніфесту 42» Сергій Сироватка.

Що бізнесу вдалося змінити і над чим ще варто попрацювати