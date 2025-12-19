Прослухати матеріал
Парламентарии поддержали переименование советского названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское «шаг»: 18 декабря соответствующий законопроект принят в первом чтении. Второе чтение планируется в конце декабря. Почти год назад эту идею предложил Нацбанк. Она вызвала неоднозначную реакцию, как не слишком важная инициатива во времена войны. Поддерживают ли такую десоветизацию украинские бизнесмены и топ-менеджеры?
Верховная Рада 18 декабря поддержала в первом чтении законопроект о переименовании «копейки» на «шаг». «За» проголосовали 264 народных депутата.
Инициатор законопроекта Руслан Стефанчук во время выступления в Раде объяснил, что изменения касаются не просто мелких монет, а символизируют отход Украины от российского влияния.
