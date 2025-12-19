Парламентарии поддержали переименование советского названия разменной монеты «копейка» на историческое украинское «шаг»: 18 декабря соответствующий законопроект принят в первом чтении. Второе чтение планируется в конце декабря. Почти год назад эту идею предложил Нацбанк. Она вызвала неоднозначную реакцию, как не слишком важная инициатива во времена войны. Поддерживают ли такую десоветизацию украинские бизнесмены и топ-менеджеры?