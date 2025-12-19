Підписка від 49 грн
«Марна трата часу» чи відновлення української ідентичності? Верховна Рада підтримала перейменування копійок на шаги. Що про це думають підприємці?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

шаги замість копійок /НБУ, колаж Forbes Ukraine

У Верховній Раді підтримали заміну «копійок» на «шаги» Фото НБУ, колаж Forbes Ukraine

Парламентарі підтримали перейменування радянської назви розмінної монети «копійка» на історичну українську «шаг»: 18 грудня відповідний законопроєкт прийнято у першому читанні. Друге читання планується наприкінці грудня. Майже рік тому цю ідею запропонував Нацбанк. Вона викликала неоднозначну реакцію, як не надто важлива ініціатива в часи війни. Чи підтримують таку дерадянізацію українські бізнесмени та топменеджери? 

Верховна Рада 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг». «За» проголосували 264 народні депутати.

Ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук під час виступу у Раді пояснив, що зміни стосуються не просто дрібних монет, а символізують відхід України від російського впливу. 

