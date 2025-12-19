Прослухати матеріал
Парламентарі підтримали перейменування радянської назви розмінної монети «копійка» на історичну українську «шаг»: 18 грудня відповідний законопроєкт прийнято у першому читанні. Друге читання планується наприкінці грудня. Майже рік тому цю ідею запропонував Нацбанк. Вона викликала неоднозначну реакцію, як не надто важлива ініціатива в часи війни. Чи підтримують таку дерадянізацію українські бізнесмени та топменеджери?
Верховна Рада 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг». «За» проголосували 264 народні депутати.
Ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук під час виступу у Раді пояснив, що зміни стосуються не просто дрібних монет, а символізують відхід України від російського впливу.
