Парламентарі підтримали перейменування радянської назви розмінної монети «копійка» на історичну українську «шаг»: 18 грудня відповідний законопроєкт прийнято у першому читанні. Друге читання планується наприкінці грудня. Майже рік тому цю ідею запропонував Нацбанк. Вона викликала неоднозначну реакцію, як не надто важлива ініціатива в часи війни. Чи підтримують таку дерадянізацію українські бізнесмени та топменеджери?