Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании «копейки» на «шаг». За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата 18 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Инициатор законопроекта Руслан Стефанчук во время выступления в Раде объяснил, что изменения касаются не просто мелких монет, а символизируют отход Украины от российского влияния и движение в сторону справедливости – даже в деталях денежного обращения.
- Будущее переименование не повлияет на оборот разменных монет номиналом 50 копеек – они останутся в денежном обращении (другие копейки уже выведены, в частности 10 копеек начали изымать с 1 октября). Новые монеты 50 шагов будут вводиться параллельно, дополнительных расходов это не потребует.
- Рада может принять законопроект во втором чтении и в целом уже 27 декабря.
Контекст
Законопроект №14093 предусматривает изменения в законах: «О Национальном банке Украины», «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Названия «копейка» и «рубль» планируется заменить на «шаг» и «гривна».
Порядок и сроки изъятия из обращения копеек, а также правила расчетов во время одновременного обращения копеек и шагов устанавливает Нацбанк, согласно документу. Курс обмена – 1:1. Изменения вступят в силу через два месяца после публикации текста закона в случае принятия.
От названия «копейка» отказались все постсоветские государства, кроме России, Беларуси и Украины.
Название мелкой монеты «шаг» имеет украинское происхождение и использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI–XVII веках, говорится в презентации НБУ в прошлом году. Во времена Украинской революции 1917–1921 годов в реальный денежный оборот были введены денежные знаки под названием «шаг».
В наличном обращении находится около 5,5 млрд штук разменных монет: 1,4 млрд номиналом 50 копеек и 4,1 млрд – номиналом 10 копеек. Нацбанк с 1 октября начал изымать 10 копеек из обращения из-за снижения спроса. Регулятор ежегодно чеканит около 20 млн монет для денежного обращения.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.