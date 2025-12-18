Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании «копейки» на «шаг». За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата 18 декабря.

Детали

Инициатор законопроекта Руслан Стефанчук во время выступления в Раде объяснил, что изменения касаются не просто мелких монет, а символизируют отход Украины от российского влияния и движение в сторону справедливости – даже в деталях денежного обращения.

Будущее переименование не повлияет на оборот разменных монет номиналом 50 копеек – они останутся в денежном обращении (другие копейки уже выведены, в частности 10 копеек начали изымать с 1 октября). Новые монеты 50 шагов будут вводиться параллельно, дополнительных расходов это не потребует.

Рада может принять законопроект во втором чтении и в целом уже 27 декабря.

Контекст

Законопроект №14093 предусматривает изменения в законах: «О Национальном банке Украины», «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Названия «копейка» и «рубль» планируется заменить на «шаг» и «гривна».

Порядок и сроки изъятия из обращения копеек, а также правила расчетов во время одновременного обращения копеек и шагов устанавливает Нацбанк, согласно документу. Курс обмена – 1:1. Изменения вступят в силу через два месяца после публикации текста закона в случае принятия.

От названия «копейка» отказались все постсоветские государства, кроме России, Беларуси и Украины.

Название мелкой монеты «шаг» имеет украинское происхождение и использовалось на территории Украины и в украинском денежном счете в XVI–XVII веках, говорится в презентации НБУ в прошлом году. Во времена Украинской революции 1917–1921 годов в реальный денежный оборот были введены денежные знаки под названием «шаг».

В наличном обращении находится около 5,5 млрд штук разменных монет: 1,4 млрд номиналом 50 копеек и 4,1 млрд – номиналом 10 копеек. Нацбанк с 1 октября начал изымать 10 копеек из обращения из-за снижения спроса. Регулятор ежегодно чеканит около 20 млн монет для денежного обращения.