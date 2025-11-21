Прослухати матеріал
В октябре НБУ установил рекорд с начала года по количеству и сумме штрафов для банков за нарушение правил финмониторинга. Среди наказанных два учреждения из топ-десятки крупнейших: универсал (monobank) и Укрссиббанк. В середине ноября штрафы за другие нарушения получили и известные небанковские финкомпании, работающие под брендами Rozetka Pay и Portmone. Что означает такая активность Нацбанка?
«Пока никто из оштрафованных банков не оспаривал решение НБУ», – рассказывает первый заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, комментируя ряд рекордов года по штрафам для банков от регулятора.
В октябре НБУ ввел наказание для сразу семи банков на 202 млн грн за нарушение правил финмониторинга. Это самый большой месячный показатель с начала года по количеству оштрафованных банков и объему санкций. В списке впервые за год оказались два банка из топ-10 по активам: Универсал Банк Сергея Тигипко (на его лицензии работает monobank) и УкрСиббанк, «дочка» французской BNP Paribas.
