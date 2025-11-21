Підписка від 25 грн
Банк mono, «Укрсиб», RozetkaPay та інші. Сім банків та низка фінкомпаній одночасно отримали штрафи НБУ сукупно на понад 200 млн грн. У чому проблема? 

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

НБУ штрафи банкам /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Нацбанк оштрафував у жовтні сім банків Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

У жовтні НБУ встановив рекорд із початку року за кількістю та сумою штрафів для банків за порушення правил фінмоніторингу. Серед покараних дві установи із топдесятки найбільших: Універсал (monobank) та Укрссиббанк. У середині листопада штрафи за дещо інші порушення отримали й відомі небанківські фінкомпанії, які працюють під брендами Rozetka Pay та Portmone. Що означає така активність Нацбанку?

«Поки ніхто з оштрафованих банків не оскаржував рішення НБУ», – розповідає перший заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, коментуючи низку рекордів року за штрафами для банків від регулятора.  

Протягом жовтня НБУ запровадив покарання для одразу семи банків на 202 млн грн за порушення правил фінмоніторингу. Це найбільший місячний показник з початку року за кількістю оштрафованих банків та обсягом санкцій. У списку вперше за рік опинилися два банки з топдесятки за активами: Універсал Банк Сергія Тігіпка (на його ліцензії працює monobank) та Укрсиббанк, «дочка» французької BNP Paribas. 

