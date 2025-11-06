Национальный банк Украины оштрафовал семь банков и четыре небанковских финансовых учреждения за нарушение правил противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и валютного законодательства. В целом меры воздействия, включая штрафы и письменные оговорки, применены в октябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Среди оштрафованных два крупных банка: Укрсиббанк и Универсал Банк.

Подробности

Укрсиббанк получил штраф в размере 11 млн грн из-за проблем с проверкой клиентов, игнорированием риск-ориентированного подхода и несвоевременного предоставления информации по запросам НБУ, сообщил регулятор. Дополнительно банк был оштрафован на 500 000 грн за задержки в сообщении об определенных пороговых операциях.

Универсал Банк оплатит 27,3 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, игнорирование усиленных мер по высокорисковым отношениям, проблемы с внутренними документами и несообщение о расторжении отношений с клиентами в связи с подозрениями, заявили в НБУ. Отмечается, что банк также не информировал своевременно об операциях с замороженными активами.

Наибольший штраф среди банков – 75 млн грн – наложен на МТБ Банк за нарушения в проверке клиентов, управлении рисками новых технологий и риск-ориентированном подходе. Дополнительно 3,2 млн грн за недостатки в валютном надзоре, в том числе несвоевременное выявление подозрительных индикаторов.

Банк Альянс оштрафован на 67,6 млн грн за системные проблемы, сообщили в Нацбанке: отсутствие эффективных внутренних правил, игнорирование рисков новых продуктов, слабую проверку клиентов, неиспользование риск-ориентированного подхода, задержки в предоставлении данных НБУ и плохое документирование. Еще один штраф – 15,9 млн грн – за подобные нарушения, включая усиленную проверку высокорисковых клиентов и родственников политически значимых лиц.

РВС Банк оплатит 3,8 млн грн за игнорирование риск-ориентированного подхода, отметили в НБУ. Коминбанк оштрафован на 1,05 млн грн за задержки в сообщении о пороговых операциях и неопределении высокого риска для клиентов, связанных со страной-агрессором.

Идея Банк получил 500 000 грн штрафа за несвоевременную остановку операций по решению уполномоченного органа и задержку в информировании об остатках на счетах.

Среди небанковских учреждений «ФК «Мустанг Финанс» оштрафованы на 731 000 грн за слабые внутренние правила, проблемы с проверкой клиентов (включая политически значимых лиц), задержки в предоставлении данных НБУ, ошибки в отчетности и игнорирование риск-ориентированного подхода.

«ФК «Абекор» заплатит 595 000 грн за подобные нарушения: плохие документы, слабую идентификацию клиентов (без фотофиксации и верификации), необнаружение подозрительных операций, задержки в данных и отчетности.

«НоваПей Кредит» оштрафован на 255 000 грн за ненадлежащую проверку клиентов и игнорирование риск-ориентированного подхода. В «НовоПей Кредит» сообщили, что компания уже оплатила штраф, не обжалуя его.

В компании объяснили, что большинство замечаний регулятора касались усовершенствования финансового мониторинга клиентов в ходе кредитных операций, в том числе анализа источников средств и целей их использования. Все изменения и рекомендации уже внедрены. Решение не повлияло на стабильность компании или на выполнение обязательств перед клиентами.

Контекст

Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года заработали 40 млрд грн чистой прибыли, из которых 65,7% обеспечили государственные банки, сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что структура прибыли постепенно возвращается к уровню до полномасштабного вторжения. Для сравнения: в январе–марте 2024 года банки получили 40,5 млрд грн, то есть в этом году результат снизился на 1,2% в годовом исчислении.