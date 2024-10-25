Разбираются СБУ и суды. За два года Нацкомиссия по ценным бумагам и нардепы не смогли разблокировать активы 13 000 клиентов подсанкционного брокера «Фридом финанс». Кто виноват и какие варианты выхода

Брокер казахстанского миллиардера с российскими корнями Тимура Турлова «Фридом финанс» уже два года находится под санкциями СНБО. Заблокировано более 3,5 млрд грн активов около 13 000 украинских клиентов. Несмотря на попытки нардепов и профильного регулятора изменить законодательство и даже привлечь к делу СБУ, реального решения проблемы пока нет. Как следствие – клиенты уже потеряли не менее 160 млн грн. Есть ли пути, как разблокировать застрявшие во «Фридоме» активы?
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Около 13 000 клиентов украинского подразделения брокера Freedom Finance (ФФ), осенью 2022-го попавшего под санкции СНБО, готовятся к возможной проверке СБУ.
Это один из двух потенциальных путей решения проблемы этой компании. Пользователи ФФ инвестировали во всевозможные ценные бумаги, начиная от ОВГЗ. Речь идет совокупно о 3,5 млрд грн – из-за санкций доступ к этим активам заблокирован.
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