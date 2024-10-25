Разбираются СБУ и суды. За два года Нацкомиссия по ценным бумагам и нардепы не смогли разблокировать активы 13 000 клиентов подсанкционного брокера «Фридом финанс». Кто виноват и какие варианты выхода

Брокер казахстанского миллиардера с российскими корнями Тимура Турлова «Фридом финанс» уже два года находится под санкциями СНБО. Заблокировано более 3,5 млрд грн активов около 13 000 украинских клиентов. Несмотря на попытки нардепов и профильного регулятора изменить законодательство и даже привлечь к делу СБУ, реального решения проблемы пока нет. Как следствие – клиенты уже потеряли не менее 160 млн грн. Есть ли пути, как разблокировать застрявшие во «Фридоме» активы?