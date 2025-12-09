Рынок доходной недвижимости в Украине стремительно растет во время полномасштабной войны. Среди опций много домов в туристических локациях – мобильные домики, коттеджи, дуплексы и даже таунхаусы. Forbes Ukraine исследовал, кто строит больше всего туристической недвижимости и на каких условиях привлекает инвестиции?