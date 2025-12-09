Прослухати матеріал
10:41 хвилин
Рынок доходной недвижимости в Украине стремительно растет во время полномасштабной войны. Среди опций много домов в туристических локациях – мобильные домики, коттеджи, дуплексы и даже таунхаусы. Forbes Ukraine исследовал, кто строит больше всего туристической недвижимости и на каких условиях привлекает инвестиции?
Предложения прибыльной туристической недвижимости есть в разных регионах Украины, однако наибольшая концентрация – в Карпатах.
Недвижимость под аренду – классический вид пассивных инвестиций. Она предусматривает два варианта заработка инвестора.
