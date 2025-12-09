Forbes Digital підписка
«Разбирают на уровне котлована». Forbes Ukraine составил первый рейтинг застройщиков доходных коттеджей. Сколько могут заработать (или потерять) инвесторы

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

5 хв читання

Arha Group, Phoenix Invest Group, MBA Development Group, Skogur, Уліс, AI Development, Effectbud Karpaty, Edem Family Group /Arha Group

Дома Potay от Arha Group на финальной стадии. Фото Arha Group

Рынок доходной недвижимости в Украине стремительно растет во время полномасштабной войны. Среди опций много домов в туристических локациях – мобильные домики, коттеджи, дуплексы и даже таунхаусы. Forbes Ukraine исследовал, кто строит больше всего туристической недвижимости и на каких условиях привлекает инвестиции?

Предложения прибыльной туристической недвижимости есть в разных регионах Украины, однако наибольшая концентрация – в Карпатах.

Недвижимость под аренду – классический вид пассивных инвестиций. Она предусматривает два варианта заработка инвестора.

