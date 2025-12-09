Ринок прибуткової нерухомості в Україні стрімко зростає під час повномасштабної війни. Серед опцій багато будинків у туристичних локаціях – мобільні будиночки, котеджі, дуплекси й навіть таунхауси. Forbes Ukraine дослідив, хто будує найбільше туристичної нерухомості та на яких умовах залучає інвестиції?