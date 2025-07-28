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Деньги турбулентности. Второй инвестиционный гид Forbes Ukraine за время большой войны. На чем можно заработать в ближайшие 12 месяцев и сбылись ли прошлогодние прогнозы?

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
из личного архива
Контрибьюторка Forbes
Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

15 хв читання

Перед вами — другий інвестиційний гід Forbes Ukraine, який ми робимо під час повномасштабної війни. /коллаж Анастасия Савеленко

Перед вами — второй инвестиционный гид Forbes Ukraine, который мы делаем во время полномасштабной войны. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Перед вами — второй инвестиционный гид Forbes Ukraine из тех, что мы сделали в ходе полномасштабной войны. Сколько можно заработать на ОВГЗ, земле или акциях мировых компаний? И оправдались ли наши прошлогодние прогнозы? Forbes Ukraine с помощью инвесткомпании Capital Times представит прогноз доходности наиболее доступных украинскому инвестору активов в Украине и за рубежом. Что нужно знать об инвестировании в них?

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В прошлом году Forbes Ukraine впервые за время полномасштабной войны опубликовал инвестиционный гид. Нетривиальная задача как для военного времени, умноженного на геополитический шторм.

Большинство прогнозов доходности по разным инвестинструментам в Украине и за рубежом реализовались (для Forbes их сделала компания Capital Times). Единственный заметный аутлаер – золото. Вложившись в него год назад, вы могли бы заработать 38,9% годовых, что в 6,5 раза больше, чем прогнозируемые нами 6%.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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