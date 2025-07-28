Перед вами — второй инвестиционный гид Forbes Ukraine из тех, что мы сделали в ходе полномасштабной войны. Сколько можно заработать на ОВГЗ, земле или акциях мировых компаний? И оправдались ли наши прошлогодние прогнозы? Forbes Ukraine с помощью инвесткомпании Capital Times представит прогноз доходности наиболее доступных украинскому инвестору активов в Украине и за рубежом. Что нужно знать об инвестировании в них?

В прошлом году Forbes Ukraine впервые за время полномасштабной войны опубликовал инвестиционный гид. Нетривиальная задача как для военного времени, умноженного на геополитический шторм.

Большинство прогнозов доходности по разным инвестинструментам в Украине и за рубежом реализовались (для Forbes их сделала компания Capital Times). Единственный заметный аутлаер – золото. Вложившись в него год назад, вы могли бы заработать 38,9% годовых, что в 6,5 раза больше, чем прогнозируемые нами 6%.