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«Сначала была паника». Банки ввели ограничения на карточные переводы. Затронуло ли это волонтеров?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

обмеження, НБУ, волонтери, військові, банка /колаж Анастасия Савеленко

Затронули ли ограничения от Нацбанка деятельность волонтеров Фото колаж Анастасия Савеленко

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Лейтенант ВСУ с позывным Алекс с более чем 170 000 подписчиками в Telegram пожаловался на то, что ограничения Нацбанка препятствуют закрывать сборы. Forbes Ukraine пообщался с двумя фондами, военным, который проводит сборы на автомобили, и собственно с «Алексом», чтобы выяснить действительно ли ограничения повлияли на волонтеров и насколько сильно

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Почти пять месяцев действуют ограничения от Нацбанка на p2p-переводы в 150 000 грн, а более двух недель назад банки усилили их, добавив лимиты на переводы по IBAN. Для клиентов со средним и низким уровнем риска – 150 000 грн в месяц, с высоким – до 50 000 грн, таких по данным НБУ – 1%.

Нацбанк обещал, что ограничения не коснутся клиентов с «белыми» доходами и подтвержденными сборами.

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