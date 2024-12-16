Цель – «белые» доходы. Банки вводят новые лимиты на карточные переводы. Кто в зоне риска и усилят ли проверки для ФЛП – подробный эксплейнер от НБУ

ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк подписали меморандум об ограничении карточных переводов для физлиц. С 1 февраля следующего года они не должны превышать 150 000 грн с одного счета, а с июня – 100 000 грн. Вторая часть документа касается проверок ФЛП. Как будут работать новые ограничения, какие еще банки могут присоединиться к ним и каких изменений ждать ФЛП?

В следующем году банки вводят лимиты на карточные переводы. Пока что меморандум подписали четыре банка – ПриватБанк, Ощадбанк, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк, но количество участников может возрасти. «Желающих достаточно», – говорит заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

С 1 февраля на карточные переводы будут действовать лимиты в 150 000 грн, а с июня – 100 000 грн. Клиентов с «белыми» доходами ограничения не коснутся, уверяет Олейник. Более суровые лимиты в 50 000 грн будут введены для «рисковых клиентов». По данным НБУ, таковых меньше 1%.

Лимиты необходимы для усиления борьбы со схемами с так называемыми дропами, которые начали использоваться не только для избежания налогообложения или для нелегальных казино, но и для диверсионной деятельности, считают в регуляторе. «С этим работают СБУ и другие правоохранительные органы», – говорит директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский.

Вторая часть меморандума посвящена проверкам ФЛП. Если банки обнаружат подозрительную деятельность со стороны ФЛП, то будут передавать информацию в Государственную службу финансового мониторинга, говорит директор департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская.

Как будут работать новые правила? Forbes Ukraine встретился с Дмитрием Олейником, Андреем Котюжинским и Анной Липской и подробно расспросил о нововведениях.