Ліміти для карткових переказів. Українські банки підписали меморандум про посилення фінмоніторингу

ПриватБанк, Ощадбанк, Універсалбанк (monobank), Райффайзен Банк, Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Документ підписали 10 грудня у Національному банку, передає кореспондент Forbes Ukraine. Йдеться про запровадження нових лімітів на карткові перекази, про які раніше писав Forbes . Передбачається, що обмеження діятимуть до кінця воєнного стану.

Деталі

У банках, які не підписали документ, діятимуть ліміти встановленні НБУ раніше. Водночас регулятор сподівається, що найближчими часом всі банки та фінустанови приєднаються до цього меморандуму.

Передбачається, зокрема, запровадження місячних лімітів операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 000 грн із 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн із 1 червня.

Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Попередньо, обмеження діятимуть до кінця воєнного стану, відповіли у НБУ. Ця ініціатива спрямова на зменшення тіньового сектору економіки, протидію терористичній ти диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих дропів, зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

У разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуть індивідуально з урахуванням рівня доходів, інформацію про які планують збирати автоматично з наявних ресурсів, заявили підписанти.

Передбачається обмін банківською інформацією і посилення контролю за діяльністю ФОП, обмеження відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома в одній валюті та посилений контроль платежів уночі.

Контекст

Правління НБУ 27 серпня затвердило обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.

Також регулятор анонсував вимоги до волонтерів, аби уникнути обмежень. Регулятор пояснював це необхідністю боротьби зі схемними операціями через фіктивні p2p-перекази, або так звані дропи. НБУ оцінює обсяги цих операцій у 200 млрд грн на рік.

На початку листопада НБУ надав банкам і небанківським фінустановам рекомендації для виявлення «дроблення бізнесу» і ухилення від податків. Схема завдає бюджету втрат на 12 млрд грн, за словами Олега Гетьмана, координатора Економічної експертної платформи.