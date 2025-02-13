НБУ может снять ограничение в 150 000 грн на карточные переводы, но есть условие

Нацбанк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходные переводы с карты на карту через один-два месяца. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно определять рисковых клиентов, заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes .

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Пышный напомнил, что НБУ сразу объяснял – эти ограничения временные и сами собой не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только посредством комплекса мер, в том числе закона о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.

Помимо мер регулятора, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе «знай своего клиента», отметил Пышный.

«Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю», – считает глава НБУ.

С 1 февраля вступил в силу меморандум, подписанный большинством банков, который должен улучшить процедуру оценки клиентов.

«Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы, – говорит Пышный. – Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов».

Контекст

С 1 октября НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p) в размере не более 150 000 грн в месяц. Такие меры регулятор объяснил противодействием дропам – клиентам банков, фактически отдающим свои счета в пользование другим лицам для незаконной деятельности.

Речь идет как об уклонении от уплаты налогов, так и о наркоторговле и оружии, объясняли в Нацбанке.

С 1 февраля вступил в силу меморандум, который большинство банков подписали между собой и который также предусматривает ряд ограничений, в том числе 50 000 грн лимита на переводы для «рисковых» клиентов. Для чего нужны такие ограничения – Forbes подробно расспрашивал у Нацбанка.