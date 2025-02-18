«Спочатку була паніка». Банки ввели обмеження на карткові перекази. Чи зачепили вони волонтерів?

Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс із понад 170 000 підписниками в Telegram поскаржився на те, що обмеження Нацбанку заважають закривати збори. Forbes Ukraine поспілкувався з двома фондами, військовослужбовцем, який проводить збори на автівки, та власне з «Алексом», щоб зʼясувати чи дійсно обмеження вплинули на волонтерів та наскільки сильно

Майже п’ять місяців діють обмеження від Нацбанку на p2p-перекази у 150 000 грн, а понад два тижні тому банки посилили їх, додавши ліміти на перекази по IBAN. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць, з високим – до 50 000 грн, таких за даними НБУ – 1%.

Нацбанк обіцяв, що обмеження не торкнуться клієнтів із «білими» доходами та підтвердженими зборами.