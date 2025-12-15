Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Світовий ринок ритейл-медіа сягав $175 млрд у 2024-му. Лідери – Amazon, Walmart та Target. В Україні цей напрям тільки формується. /Иллюстрация Shutterstock
Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Настоящая ценность – в данных ритейлера». В Украине растет тренд на ритейл-медиа, который в США уже угрожаєт Google и Facebook. Кто уже научился на этом зарабатывать?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

4 хв читання

Сейчас ритейл-медиа составляет 2–3% медиамикса украинских брендов, потенциально – до 10% Фото Иллюстрация Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

12:19 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 12:19

Украинские ритейлеры начали продавать брендам доступ к собственной аудитории – через сайты, приложения и персонализированные рекомендации. Makeup, «Сильпо» и «Эпицентр» запускают рекламные инструменты, привязывающие показы к реальным покупкам. Рекламодатели получают свою аудиторию, ритейлеры – доход от рекламы. Что может инструмент ритейл-медиа?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

В Украине растет тренд на ритейл-медиа – бренды показывают таргетированную рекламу на онлайн-площадках сетей, опираясь на реальное поведение покупателей.

Makeup предоставляет партнерам платформу Makeup Ads для запуска собственных рекламных кампаний на ресурсах бренда, говорит CMO Makeup Любовь Калюжная. Товары и акционные баннеры появляются в спецблоках, каталогах, на страницах товаров, в топ-баннерах и с недавних пор в видеобаннерах.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні