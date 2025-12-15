Прослухати матеріал
Украинские ритейлеры начали продавать брендам доступ к собственной аудитории – через сайты, приложения и персонализированные рекомендации. Makeup, «Сильпо» и «Эпицентр» запускают рекламные инструменты, привязывающие показы к реальным покупкам. Рекламодатели получают свою аудиторию, ритейлеры – доход от рекламы. Что может инструмент ритейл-медиа?
В Украине растет тренд на ритейл-медиа – бренды показывают таргетированную рекламу на онлайн-площадках сетей, опираясь на реальное поведение покупателей.
Makeup предоставляет партнерам платформу Makeup Ads для запуска собственных рекламных кампаний на ресурсах бренда, говорит CMO Makeup Любовь Калюжная. Товары и акционные баннеры появляются в спецблоках, каталогах, на страницах товаров, в топ-баннерах и с недавних пор в видеобаннерах.
