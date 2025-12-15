Підписка від 49 грн
Світовий ринок ритейл-медіа сягав $175 млрд у 2024-му. Лідери – Amazon, Walmart та Target. В Україні цей напрям тільки формується. /Ілюстрація Shutterstock
«Справжня цінність – у даних ритейлера». В Україні зростає тренд на ритейл-медіа, який у США вже загрожує випередити Google і Facebook. Хто вже навчився на цьому заробляти?

Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Зараз ритейл-медіа складає 2–3% медіаміксу українських брендів, потенційно – до 10% Фото Ілюстрація Shutterstock

Українські ритейлери почали продавати брендам доступ до власної аудиторії – через сайти, застосунки та персоналізовані рекомендації. Makeup, «Сільпо» й «Епіцентр» запускають рекламні інструменти, що прив’язують покази до реальних покупок. Рекламодавці отримують свою аудиторію, ритейлери – дохід від реклами. Що може інструмент ритейл-медіа?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

В Україні зростає тренд на ритейл-медіа – бренди показують таргетовану рекламу на онлайн-майданчиках мереж, спираючись на реальну поведінку покупців.

Makeup надає партнерам платформу Makeup Ads для запуску власних рекламних кампаній на ресурсах бренду, каже CMO Makeup Любов Калюжна. Товари й акційні банери з’являються в спецблоках, каталогах, на сторінках товарів, у топбанерах і віднедавна у відеобанерах. 

