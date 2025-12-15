Прослухати матеріал
Українські ритейлери почали продавати брендам доступ до власної аудиторії – через сайти, застосунки та персоналізовані рекомендації. Makeup, «Сільпо» й «Епіцентр» запускають рекламні інструменти, що прив’язують покази до реальних покупок. Рекламодавці отримують свою аудиторію, ритейлери – дохід від реклами. Що може інструмент ритейл-медіа?
В Україні зростає тренд на ритейл-медіа – бренди показують таргетовану рекламу на онлайн-майданчиках мереж, спираючись на реальну поведінку покупців.
Makeup надає партнерам платформу Makeup Ads для запуску власних рекламних кампаній на ресурсах бренду, каже CMO Makeup Любов Калюжна. Товари й акційні банери з’являються в спецблоках, каталогах, на сторінках товарів, у топбанерах і віднедавна у відеобанерах.
