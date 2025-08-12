«Правила vs общественный интерес» – под такой дискуссионной эгидой прошел день 12 августа в украинском Facebook-пузыре. Причина обсуждения – статья «Экономической правды» по мотивам встречи Офиса президента со студентами Kyiv School of Economics, имевшей формат Chatham House Rule. Главный вопрос дискуссии – нарушили ли редактор «ЭП» и само издание правила журналистской этики, публикуя этот материал. Мнения разделились. Forbes Ukraine собрал аргументы за и против

1 августа Офис президента организовал в Kyiv School of Economics (KSE) встречу со студентами, чтобы обсудить законопроект о НАБУ и САП. Издание «Экономическая правда» опубликовало материал с события. Авторы текста – Владимир Туник-Фриз, редактор новостной ленты «ЭП» и студент Киево-Могилянской академии, приглашенный на мероприятие, и Дмитрий Рясный, журналист издания, который не был на мероприятии.

Президент KSE Тимофей Милованов в сообщении на Facebook возмутился такими действиями издания. Он отметил, что «ЭП» опубликовало цитаты спикера мероприятия, главы ОП Андрея Ермака, нарушив правило формата встречи Chatham House Rule. «Можно говорить об озвученных идеях, событиях, ходе дискуссии, но цитаты публиковать нельзя», – пояснил он. Со слов Милованова «ЭП» опубликовала почти полный транскрипт события.

Встречи в формате Chatham House имеют важную функцию для общества, отмечает Милованов: «Чтобы был диалог в безопасных условиях между разными людьми или группами людей, которые потенциально или реально конфликтуют или имеют очень разные взгляды». Статья же на ЭП нарушила правило закрытой дискуссии, в которой нельзя переводить внимание на личности от идей, замечает он.

Под сообщением Милованова развилась горячая дискуссия – до 500 комментариев. Медийщики и медиаорганизации считают, что общественный интерес важнее правила. Другие говорят, что «Экономическая правда» нарушила журналистские стандарты. Forbes Ukraine собрал аргументы за и против по поводу этичности публикации подобного контента украинскими СМИ.

Комментарии сокращены и отредактированы для ясности.

«Общественный интерес важнее» – аргументы за

Директор Института массовой информации Оксана Романюк

Есть проблемная работа с источниками и еще большая проблема донесения до аудитории общественно важной информации, когда власть либо вообще не говорит с медиа, либо говорит только офрек и в комфортной для себя среде.

В этом случае общественный интерес превалирует над идеальным вакуумом. Власть должна быть подотчетна.

Украинская журналистка и вдова основателя «УП» Мирослава Гонгадзе

На войне, в борьбе с коррупцией, в условиях цензуры – истина часто скрыта. Чтобы ее найти, журналисту приходится действовать нестандартно: работать с анонимными источниками, использовать скрытую съемку, публиковать документы, которые хотели уничтожить.

Ответственный журналист действует так, когда уверен, что информация критически важна для общества; других способов ее получить нет; он готов честно объяснить, почему прибег к такому шагу.

Главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко

Офис президента заблокировал «УП» и «ЭП» везде, где мог. В министерства звонят из Офиса и говорят не давать интервью, не пускать на мероприятие и не отвечать на запросы.

Материал «Экономической правды» – ответ на это. Правила начали нарушать не журналисты. Это их попытка выполнить свою работу и дать читателям информацию о власти – информацию, которую это медиа должно иметь возможность получить нормальным способом, который у них забрали.

Экс-руководитель Центра журналистики KSE и медиаменеджер Андрей Яницкий

Моя оценка этой ситуации: редакция не нарушила в этом случае ни законов, ни Кодекса этики украинского журналиста, однако поступила неэтично по отношению к KSE и организаторам встречи. Редакция сделала это сознательно, потому что считала общественный интерес важнее своих репутационных потерь.

Соорганизатор «Медиацентра Украина» Максим Саваневский

Правила Chatham House Rule важны для создания безопасной дискуссии, но они не абсолютны и не могут автоматически преобладать над общественным интересом.

СМИ существуют не для защиты комфорта чиновников, а для обеспечения прозрачности власти. Если во время закрытой дискуссии власти озвучивают позиции, имеющие публичное значение, общество имеет право о них знать.

Руководитель отдела международного сотрудничества и партнерства Brave1 Сергей Кошман

Правило Chatham House не может быть эффективно использовано для формата встречи с одним человеком. Особенно когда сам человек публично сообщил о самом факте встречи.

Суть формата – участники могут свободно использовать полученную информацию, но не могут раскрывать личность или организацию, к которой принадлежит оратор. Когда это не работает, можно подбирать другие форматы.

Генеральный директор издания «НикВести» Олег Деренюга

Нарушение джентльменского соглашения не является нарушением журналистских стандартов. Публикация общественно значимой информации является соблюденем журналистских стандартов. Требование воспринимать Chatham House Rules как часть журналистских стандартов – манипуляция.

Если журналист учится в УКУ, КМБШ или KSE, внутренние уставы и правила этих заведений не влияют на его работу журналистом. Несоблюдение этих норм не является нарушением журналистской этики.

Журналист и медиакритик, креативный директор Lviv Media Forum Отар Довженко

Тимофей Милованов прав, критикуя редакцию. Формально это был не оффрек, но в этом случае не вижу разницы – было условие не цитировать, которое нарушили. Человек из редакции был на встрече, согласился с правилом off the record (если бы не согласился, мог бы уйти перед началом или озвучить свой протест), а затем опубликовал свои заметки или запись. Это нарушение принципа off the record (что это за принцип и как он работает, можно почитать здесь).

В то же время я не согласен с трактовкой этого поступка как нарушение журналистских стандартов или кодекса журналистской этики. Ни стандарты, ни Кодекс этики украинского журналиста не запрещают разглашать услышанное на оффреке. Это, скорее, нарушение общеизвестного джентльменского соглашения, существующего в медийной среде. Молодые люди, студенты, могли не знать об этом соглашении, но редактор точно знал и не должен был этого публиковать.

«Серьезное нарушение этики» – аргументы против

Главред медиа «Новая украинская школа» Сергей Горбачев

Такие встречи очень важны для понимания общественных процессов. Пусть это не сейчас пойдет в материал, но понимание и знание этого крайне важны для медиа. Коллега сознательно нарушил правила, он не только сам неэтичен, но и нанес большой вред коллегам, которые правила соблюдают.

Для меня есть железное правило: если встреча заранее объявлена оффрекордз, ты либо идешь на нее, принимая эти правила, либо не идешь. Это очень серьезное нарушение этики.

Если журналист сам, своими силами, своими контактами, нашел важную и чувствительную информацию, то вопрос только к его гражданскому сознанию и ответственности. Но когда ты согласился на правила и сознательно нарушил их, ты дилетант со сбитыми профессиональными и человеческими ориентирами.

Руководитель направления «Правопорядок» «Лаборатории законодательных инициатив» Евгений Крапивин

Возможно, с участниками встречи нужно было лучше прокоммуницировать формат Chatham House. Так как это выглядит действительно странно. Если меня как спикера приглашают в таком формате, я, соответственно, откровенен с учетом, что эта информация никуда дальше не выйдет. А тут какая мотивация спикера дальше соглашаться на такие встречи, если правила были нарушены.

Это интересный кейс относительно позиции «правила vs общественный интерес», с которым журналисты обычно имеют дело, но KSE как организатора мне искренне жаль.

Экс-руководитель отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Мытницкая

Информацию со встреч такого формата можно использовать, но только определенным способом. Те, кто принимает участие в таких встречах, на это подписываются. А редактор, который должен знать, что это за форма, не может это таким способом публиковать. Так работает нормальная журналистика. В нормальном мире журналист может ошибаться в этичном плане раз – и всё. Но не в Украине – это вечное.

Аналитик KSE Institute Дмитрий Круковец

Есть конкретные правила и стандарты журналистики. Они были приняты участниками и нарушены. Контекст здесь ни при чем. Делать этого нельзя.

С теми, кто нарушает стандарты журналистики, перестают работать, и это нормально.

Директор по корпоративным коммуникациям в «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир Гайдаш

Chatham house rules должны уважать всех участников, в том числе журналистов. Если правила были озвучены сначала. Ибо это о доверии.

Писательница и основатель издательства ТАО Оксана Форостина

Общественный интерес здесь очень сомнительный. Все это точно не стоило подрыва доверия. Ибо когда в начале материала четко пишут о правилах встречи, а затем излагают материал, противоречащий этим правилам, то это умножение доверия на ноль. Четкий и циничный месседж, что договоренности можно нарушать, если очень нужно.

Шеф-редактор издания «Бабель» Екатерина Коберник

Когда мы остаемся на оффреке (или любой встрече, после которой публиковать информацию запрещено), мы соблюдаем правила. Это об этике и доверии. Исключение – если на встрече сказали что-то действительно важное, имеющее высокий общественный интерес.

Ничего общественно-важного на встрече Ермак не сказал. Более того, он в принципе никогда не говорит на оффреках, где много людей, ничего такого, чего бы не сказал онрек. И это знают те, кто там бывает. Учитывая это, не понимаю, зачем нарушать доверие и публиковать примерно ничего.

Если KSE не захочет общаться с «ЭП», это будет их законное решение. Репутационно ни Ермак, ни KSE не пострадали.

Наихудшее в этой ситуации – это сам текст. Едва ли не каждый тезис сопровождают субтитры о том, как его нужно воспринимать и интерпретировать. Это слишком даже для колонки, а это не она.

Почему в редакционном тексте вместо фактов – ощущения и интерпретации? Когда за каждой фразой стоят субтитры, это либо для идиотов, либо пропаганда.