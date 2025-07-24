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Международные партнеры, улица и парламентский кризис. Зеленский решил вернуть независимость НАБУ и САП. Почему и как Рада будет голосовать за закон президента

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

6 хв читання

Закон Зеленського про НАБУ та САП /Офис Президента Украины

Владимир Зеленский в Верховной Раде Фото Офис Президента Украины

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Президент Владимир Зеленский на этой неделе фактически лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), подписав скандальный законопроект, а теперь снова стремится вернуть ее. Давление власти на антикоррупционные органы вызвало недовольство общества и международных партнеров. А попытка отменить очевидно неудачное решение может повлечь за собой кризис внутри президентской партии. Удастся ли погасить ее и когда Рада будет возвращать НАБУ и САП независимость?

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Президенту Владимиру Зеленскому понадобилось чуть больше 40 часов, чтобы изменить свое решение и восстановить независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Вечером 24 июля он подал в Верховную Раду законопроект №13533, упраздняющий нормы резонансного закона, принятого нардепами два дня назад в «турборежиме». Этот документ переводил антикоррупционную вертикаль в фактическое подчинение генпрокурору. Зеленский подписал закон в день принятия. Для сравнения: «неотложный» и важный для финансирования госбюджета закон о повышении налогов в прошлом году президент подписал лишь полтора месяца спустя после принятия.

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