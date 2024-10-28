«Украина постоянно скатывается в социал-популизм». Что думают о «тысяче Зеленского» предприниматели Томаш Фиала, Артем Бородатюк, Александр Соколовский и экономист Дмитрий Боярчук

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским выплата 1000 грн каждому гражданину вызвала резонанс. Forbes Ukraine пообщался об инициативе с причастными к ней чиновниками и предпринимателями. Какова логика решения, как именно будет работать механизм, знают ли о нем международные партнеры и что думает украинский бизнес?

Идея выплатить по 1000 грн каждому украинцу, включая детей, окончательно оформилась на позапрошлой неделе, рассказывает собеседник Forbes Ukraine среди министров экономического блока правительства, который общался на правах анонимности из-за чувствительности темы.

Отвечает за реализацию проекта Минэкономики. «Прежде всего, это социальная поддержка: мы понимаем, что предстоящая зима может быть тяжелой, поэтому президент и правительство должны поддержать украинцев, – сказал в эфире телемарафона заместитель министра экономики Алексей Соболев. – Для многих семей 1000 грн – существенные средства, которые помогут оплатить коммуналку или закрыть потребности в лекарствах».

Основной мотив решения – финансовая поддержка гражданам во время вероятных блэкаутов, сказали еще два собеседника Forbes Ukraine среди членов правительства. «Если бы эта идея появилась через месяц, когда не будет света, думаю, ни у кого не было бы к ней вопросов», – отмечает один из министров.

Источник финансирования – средства доноров, выделенных в «гражданскую» часть бюджета Украины, которые Минэкономики и другие министерства не успевают использовать в текущем году, уточнил Соболев. Эти деньги поддержат микро- и средний бизнес, добавил он.

Как будет работать «тысяча от Зеленского» на практике и что об этом думают бизнес и экономисты с точки зрения экономического смысла?