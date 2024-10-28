«Україна невпинно скочується у соціал-популізм». Як працюватиме «тисяча Зеленського» та що про це думають підприємці Томаш Фіала, Артем Бородатюк, Олександр Соколовський та економіст Дмитро Боярчук

Анонсована президентом Володимиром Зеленським виплата 1000 грн кожному громадянину викликала резонанс. Forbes Ukraine поспілкувався про ініціативу з дотичними до неї урядовцями та підприємцями. Якою може бути логіка рішення, як саме працюватиме механізм, чи знають про неї міжнародні партнери та що думає український бізнес?

Ідея виплатити по 1000 грн кожному українцю, включно з дітьми, остаточно сформувалась на позаминулому тижні, розповідає співрозмовник Forbes Ukraine серед міністрів економічного блоку уряду, що спілкувався на правах анонімності через чутливість теми.

Відповідає за реалізацію проєкту Мінекономіки. «Перш за все, це соціальна підтримка: ми розуміємо, що майбутня зима може бути важкою, тому президент і уряд мають підтримати українців, – сказав у етері телемарафону заступник міністра економіки Олексій Соболев. – Для багатьох родин 1000 грн – суттєві кошти, які допоможуть оплатити комуналку чи закрити потреби у ліках».

Основний мотив рішення – фінансова підтримка громадянам під час ймовірних блекаутів, сказали ще два співрозмовники Forbes Ukraine серед членів уряду. «Якби ця ідея зʼявилась за місяць, коли не буде світла, думаю, ні в кого не було б до нього питань», – зазначає один з міністрів.

Джерело фінансування – кошти донорів, виділені у «цивільну» частину бюджету України, які Мінекономіки та інші міністерства не встигають використати в поточному році, уточнив Соболев. Ці гроші підтримають також мікро- та середній бізнес, додав він.

Як працюватиме «тисяча від Зеленського» на практиці та що про це думають бізнес та економісти з погляду економічного сенсу?