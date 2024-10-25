По 1000 грн на людину. Зеленський анонсував нову програму «єПідтримки»

Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма має запрацювати з 1 грудня, повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 жовтня.
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Деталі
- «Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сімʼя в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень», – заявив Зеленський.
- Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, купівлю ліків, на українські книжки, на культурні послуги, донатити на військових – волонтерам, на дрони, пояснив Зеленський.
- Всі деталі має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.
- «Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», – наголосив Зеленський.
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