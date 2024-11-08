«Заявления Трампа не есть представлением четкого плана действий». Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – о результатах выборов в США, мире через эскалацию и источнике силы для Украины. Интервью на форуме КМЭФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал публичное интервью на сцене 10-го Киевского международного экономического форума. Чем опасна абсолютная власть республиканцев в США, как Украине работать с новым американским президентом Дональдом Трампом, почему Украине критически важно экспортировать не только товары, но и культуру? Forbes Ukraine записал самое интересное

Разговор сокращен и отредактирован для ясности.

Об угрозах победы республиканцев на выборах в США

Всегда хорошо, когда есть возможность для маневра, и плохо, когда ее нет.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп – республиканец. Сенат Конгресса США – уже за республиканцами. Если они возьмут и Палату представителей, пространство для нашего маневра сузится. Вся вертикаль власти будет работать на реализацию инициатив Трампа.

Если же большинство мест в Палате будет за демократами, у нас будет больше пространства для создания разных политических комбинаций. Нужно внимательно следить за результатом этой борьбы.

Риски президентства Трампа

Все, что говорил Трамп, отражает ход его мыслей, но это не представление четкого плана действий. Впереди будет много сверхраздражающих заявлений и шагов, заставляющих нас тянуться за корвалолом и думать, что это конец.

Будьте спокойны, взвешенны, мы уже переживали подобное. Старожилы помнят осень 2014 года, когда во всех кабинетах звучал вопрос, переживем ли мы следующую зиму, потому что Россия перекроет нам газ. В 2015 году – переживем ли мы выборы в Греции, где придут социалисты к власти и заблокируют санкции против России, и нам будет конец. В 2016 году – переживем ли мы Трампа.