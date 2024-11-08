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«Попереду багато заяв і кроків, які змушуватимуть українців тягнутися за корвалолом». Ексголова МЗС Дмитро Кулеба про майбутнє з Дональдом Трампом

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

7 хв читання

Дмитро Кулеба /Getty Images

Дмитро Кулеба Фото Getty Images

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав публічне інтерв'ю на сцені 10-го Київського міжнародного економічного форуму. Чим небезпечна абсолютна влада республіканців у США, як Україні працювати з новим американським президентом Дональдом Трампом, чому Україні критично важливо експортувати не тільки товари, але й культуру? Forbes Ukraine записав найцікавіше

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Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Про загрози перемоги республіканців на виборах у США 

Завжди добре, коли є можливість для маневру, і погано, коли її немає.

Новообраний президент США Дональд Трамп – республіканець. Сенат Конгресу США – вже за республіканцями. Якщо вони візьмуть і Палату представників, простір для нашого маневру звузиться. Вся вертикаль влади працюватиме на реалізацію ініціатив Трампа.

Якщо ж більшість місць у Палаті буде за демократами, в нас буде більше простору для створення різних політичних комбінацій. Маємо уважно стежити за результатом цієї боротьби.

Ризики президентства Трампа

Все, що говорив Трамп, відображає хід його думок, але це не є представленням чіткого плану дій. Попереду буде багато супердратівливих заяв та кроків, які змушуватимуть нас тягнутися за корвалолом і думати, що це – кінець. 

Будьте спокійними, виваженими, ми вже переживали подібне. Старожили памʼятають осінь 2014 року, коли в усіх кабінетах звучало питання, чи переживемо ми наступну зиму, бо Росія перекриє нам газ. У 2015 році – чи переживемо ми вибори в Греції, де прийдуть соціалісти до влади та заблокують санкції проти Росії й нам буде кінець. У 2016 році – чи переживемо ми Трампа.

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