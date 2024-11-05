Американцы выбирают следующего президента. Главные события (обновляется)

Трамп является фаворитом на биржах прогнозов , но в соцопросах идет вровень с Харрис. Forbes Ukrane ведет хронику президентских выборов в США.

Первые участки в стране открылись в Вермонте в 5:00 по восточному времени (12:00 по Киеву). Большинство избирательных участков в США начали работать около 7:00 или 8:00 по восточному времени (14:00 или 15:00 по Киеву). Последними открываются участки на Гавайях – в полдень по восточному времени (19:00 по Киеву).

В США 5 ноября начались выборы президента, где за победу соревнуются демократ Камала Харрис, 60, и республиканец Дональд Трамп, 78.

Главные события

17:00 В последнем обновлении статистического прогноза The Economist шансы Харрис выросли с 50 до 56%. Это незначительное преимущество – и решительная победа Трампа еще возможна, добавляют в издании. На самой популярной бирже ставок Polymarket шансы Трампа демонстрируют рост после падения на выходных и составляют сейчас 62%.

18:54 Ночь в ожидании результатов выборов Трамп планирует провести в выставочном центре Палм-Бич, пишет Newsweek. Досрочно проголосовавшая Харрис планирует провести день в Вашингтоне и дать несколько интервью, по данным CNN. Вечером Харрис с соратниками соберутся в Гарвардском университете, где будут следить за результатами подсчета голосов.

16:30 Дональд Трамп назвал сегодняшний день «самым важным днем в истории США».

16:10 Камала Харрис призвала американцев прийти на избирательные участки, чтобы написать «следующую главу величайшей истории».

16:00 Судья штата Пенсильвания разрешил Илону Маску раздавать избирателям по $1 млн в день. Миллиардер, поддерживающий кандидата в президенты Дональда Трампа, пообещал давать по $1 млн ежедневно тому, кто подпишет его онлайн-петицию о свободе слова и праве на оружие.

15:00 Камала Харрис и Дональд Трамп разделили по три голоса в городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, открыв день президентских выборов в США. Этот населенный пункт стал первым местом в стране, где сообщили о результатах голосования.